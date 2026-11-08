กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัย ฝนตกหนักภาคใต้ 9-13 พ.ย. 2569
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฉบับที่ 1 เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2569 เตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนภัยเรื่อง ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ ฉบับที่ 1 (299/2569) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.00 น. เพื่อแจ้งสถานการณ์และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคใต้ เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างจริงจัง โดยประกาศนี้ครอบคลุมช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าที่ยืนยันว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว
รายละเอียดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุอย่างชัดเจนว่า ช่วงเวลาดังกล่าวจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีลักษณะฝนตกหนักในหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากในบางแห่ง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ใกล้เคียงกับทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษAlso readอิ่มใจ อิ่มบุญ “แม้ก กรธัสส์” ทำบุญวันเกิดกับแฟนคลับ เหมือนได้ชาร์จแบตให้ใจฟู
ประชาชนwhoอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยข้างต้น ควรติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมแผนการอพยพหรือมาตรการป้องกันทรัพย์สินของตนเองล่วงหน้า เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ใน短时间内
คำเตือนเรื่องคลื่นลมในทะเล
นอกเหนือจากสถานการณ์ฝนตกหนักบนพื้นดินแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยายังได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอย่างเคร่งครัด โดยระบุว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นลมจะมีกำลังแรงมากและมีความสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งเป็นระดับความสูงที่ถือว่าอันตรายต่อการเดินเรือ
ดังนั้น ทางหน่วยงานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างสูง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพคลื่นลมที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางทะเลและความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการประมงและการท่องเที่ยวทางเรือ
ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิลดลง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้ยังส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิโดยภาพรวมของประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลงอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงระหว่าง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมา
กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่เย็นลงและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพ เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดและโรคที่มากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ข้อแนะนำสำหรับเกษตรกร
นอกจากคำแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยแล้ว ประชาชนที่มีแผนเดินทางหรือทำกิจกรรมทางทะเลในช่วงวันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายนนี้ ควรติดตามประกาศเตือนภัยและตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเสมอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ในส่วนของภาคการผลิต เกษตรกรควรเตรียมพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้พืชผลเสียหายหรือดินฟ้าเปลี่ยนแปลงจนส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต ดังนั้นการวางแผนการเก็บเกี่ยวหรือการป้องกันโคน้ำขังจึงเป็นมาตรการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้
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