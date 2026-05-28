กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 14 จังหวัดรับมือ 28 พ.ค.-1 มิ.ย.

กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 14 จังหวัดรับมือ 28 พ.ค.-1 มิ.ย.
ฝนตกหนักคลื่นลมแรงมรสุม
📆5/28/2026 1:21 AM
📰Kom_chad_luek
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่ 3 เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 โดยระบุ 14 จังหวัดในภาคใต้และภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบ พร้อมแจ้งข้อควรระวังสำหรับประชาชนและชาวเรือ

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 3 (81/2569) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยให้เฝ้าระวัง ฝนตกหนัก ถึงหนักมากและ คลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 โดยสาเหตุหลักมาจาก มรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับร่อง มรสุม พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนเพิ่มขึ้นและมี ฝนตกหนัก หลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคใต้ ภาคตะวันออก ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มต่ำ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเตือนในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนภาคตะวันออกได้แก่ จันทบุรี และตราด ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรเตรียมพร้อมรับมือกับ ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงควรเฝ้าระวังอันตรายจากฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปมีกำลังค่อนข้างแรง โดยคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะออกประกาศแจ้งเตือนเพิ่มเติมหากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันอันตรายจากภัยธรรมชาติ เช่น การเตรียมถุงยังชีพ การตรวจสอบระบบระบายน้ำ และการหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้.

ฝนตกหนัก คลื่นลมแรง มรสุม เตือนภัย 14 จังหวัด

 

