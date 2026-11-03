กรมอุตุฯ เตือน 39 จังหวัดฝนถล่ม กทม.ตกหนัก 60% ลมกระโชกแรง
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน 39 จังหวัดทั่วประเทศเสี่ยงฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตกหนัก 60% ชาวเรือควรระวังคลื่นสูงเหนือ 2 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เตือนประชาชนใน 39 จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างพร้อมทั้งมี ลมกระโชกแรง บางพื้นที่ในหลายภูมิภาคของประเทศ
พื้นที่เสี่ยงฝนถล่ม 39 จังหวัด
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เสี่ยง โดยบริเวณภาคกลางตอนล่าง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งAlso readคลิปอูฐน้ำท่วมซาอุดีอาระเบีย ไม่ใช่เหตุการณ์อียิปต์
จังหวัดในภาคเหนือที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์ โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่主要集中在ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
สำหรับภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส และสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และอาจมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและสภาพทะเล
สาเหตุของการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในครั้งนี้ เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน
สำหรับสถานการณ์คลื่นลมในทะเล กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ประชาชนและชาวเรือที่เดินทางโดยเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นมามีลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป มีลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง 39 จังหวัดที่ประกาศแจ้งเตือน ควรระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และอุปกรณ์ก่อสร้างชั่วคราวที่อาจพังทลายลงมาได้ในระยะนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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