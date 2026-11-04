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กรมอุตุฯ เตือน 42 จังหวัดรับมือพายุฝนกระหน่ำหนัก 5-7 พ.ย. 69

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
กรมอุตุฯ เตือน 42 จังหวัดรับมือพายุฝนกระหน่ำหนัก 5-7 พ.ย. 69
กรมอุตุนิยมวิทยา · ฝนฟ้าคะนอง · ลมกระโชกแรง
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กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน 42 จังหวัดทั่วประเทศระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในช่วงวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2569 โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงร้อยละ 60 ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับสำคัญ regarding การพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ครอบคลุมพื้นที่ ประเทศไทย ตอนบน ว่าจะเข้าสู่ภาวะอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรง โดยมี ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดขึ้นพร้อมกัน โดยกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนที่สุดก่อน ตามด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคตะวันออกในลำดับถัดไป

ปัจจัยหลักก่อพายุรุนแรงทั่วประเทศไทย

สาเหตุหลักของการเกิดสภาพอากาศแปรปรวนในครั้งนี้เกิดจากการแผ่ลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน ทำให้สภาพอากาศโดยรวมมีความไม่เสถียรและเอื้อต่อการก่อตัวของพายุฝนฟ้าคะนองในวงกว้างทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

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ประกาศเตือนภัย 42 จังหวัดระวังอันตรายจากลมแรง

กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยรายชื่อพื้นที่เสี่ยงภัยรวม 42 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยระบุว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดในภาคอื่น ๆ ซึ่งประชาชนควรระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 นี้โดยเฉพาะ

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น และนครราชสีมา โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

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ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์ โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากลมแรงและน้ำท่วมขังในจุดต่ำ

คำเตือนความปลอดภัยและแนวทางการป้องกัน

กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากสิ่งของหักโค่นล้มทับ ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีความแปรปรวนของอากาศสูง

นอกจากนี้ ในส่วนของการเดินเรือ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินบนเรือ

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สำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และนราธิวาส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ทั้งนี้ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

สถานการณ์ระยะยาวและแผนรองรับผลกระทบ

ในช่วงวันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากมรสุมที่แข็งแกร่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองที่อาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

กรมอุตุนิยมวิทยา ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร พายุฤดูร้อน คลื่นลมแรง

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