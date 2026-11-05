กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 10 ปังจุดวิกฤต 6-9 พ.ย. ฝนถล่ม 41 จังหวัด
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 10 อากาศแปรปรวน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 6-9 พ.ย. นี้ ครอบคลุม 41 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร และภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยา ออก ประกาศเตือนฉบับที่ 10 เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วประเทศ ในช่วงเวลาวันที่ 6 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุชัดเจนว่าประเทศไทยตอนบนจะประสบกับสภาวะอากาศแปรปรวนรุนแรง ขณะที่ ภาคใต้ จะมีพายุฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องและหนักถึงหนักมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนใน 41 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดสำคัญทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนอง
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในช่วงวันที่ 6 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 จำนวน 16 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์Also readราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง หลังตลาดเฝ้ารอความคืบหน้าการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่าน
สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย และชัยภูมิ ส่วนภาคกลางมีจำนวนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ครอบคลุม 14 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนและภาคการท่องเที่ยวต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษ เพื่อเตรียมรับมือกับลมแรงและปริมาณน้ำฝนที่อาจส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว
สถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้
ในช่วงวันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 แนวโน้มสภาพอากาศจะเปลี่ยนไปโดยมีผลต่อภาคใต้เป็นหลัก โดยกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนว่าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ พร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
รายชื่อจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและหนักมาก มีดังนี้ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส สำหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มฝนตกหนักมากเป็นพิเศษ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา
นอกจากนี้ ในบางช่วงเวลาของภาคใต้ยังระบุรายชื่อจังหวัดเพิ่มเติมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ พัทลุง ยะลา กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังระดับสีแดงเนื่องจากมีปริมาณฝนสูงสุด
สาเหตุทางอุตุนิยมวิทยาและผลกระทบทางทะเล
สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในครั้งนี้อยู่ที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น
ขณะที่บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีคลื่นลมรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง ซึ่งมีความสูงของคลื่นมากกว่า 2 เมตร กรมอุตุนิยมวิทยา จึงแนะนำอย่างยิ่งให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัย
สำหรับประชาชนทั่วไป กรมอุตุนิยมวิทยา แนะนำให้วางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายจากลมกระโชกแรงและสิ่งของร่วงหล่น
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์อากาศแบบเรียลไทม์และคำเตือนเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทรศัพท์ไปยังสายด่วน 0-2399-4012 ถึง 13 และหมายเลข 1182 ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของพายุและระดับน้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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