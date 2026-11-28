กรมอุตุฯ เตือน 15 จังหวัด ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน 29 พ.ย.69
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุ 15 จังหวัดใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 29 พ.ย.69 พร้อมเตือนคลื่นลมแรงอ่าวไทยสูง 2-3 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัยอากาศรุนแรงสำหรับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุชื่อ 15 จังหวัดใน ภาคใต้ และภาคตะวันออกที่มีแนวโน้มเกิด ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำได้อย่างรวดเร็ว
พิกัด 15 จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุรายชื่อ 15 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยพื้นที่กลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงสุดต่อภาวะน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวAlso readสภาฯ คึกคัก! “โสภณ” นำ ขรก.เต้นแอโรบิก ลดพุง ลดโรค สร้างวินัยดูแลสุขภาพ ห่างไกลโรคเรื้อรัง รับปีใหม่อย่างแข็งแรง
สาเหตุจากมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำ
สถานการณ์ฝนตกหนักเกิดจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ซึ่งจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ทำให้เกิดคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบทางทะเลและข้อควรระวังชาวเรือ
คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างละเอียดและดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ภาคเหนือและตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวจัด
สำหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-13 องศาเซลเซียส และ 10-15 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ประชาชนควรดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรจากอุณหภูมิที่ลดลง
การคาดการณ์ฝุ่นละอองและแนวโน้มลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางและมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทางทะเลควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
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