กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน 36 จังหวัด ฝนถล่มหนัก ภาคใต้ 70% พื้นที่
กรมอุตุฯ ประกาศเตือนภัย 36 จังหวัด พบภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8-13 พ.ย. 69 พร้อมแนะเรือระมัดระวังคลื่นสูง
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยอากาศสำหรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 โดยแจ้งเตือนให้ประชาชนใน 36 จังหวัด ทั่วประเทศเฝ้าระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ภาคใต้ เป็นวงกว้างถึงร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยคาดว่าจะเกิด น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
สถานการณ์ฝนตกหนักภาคใต้ 70% พื้นที่
กรมอุตุฯ ระบุชัดเจนว่าในช่วงวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และอาจมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยมีการแจ้งเตือนไว้ก่อนหน้านี้Also readโพสต์ชวนฝาก DAI รับ 36% ไม่มีความเสี่ยง ซ้ำรอยคำโฆษณา Celsius และ Zipmex ปี 2022
พื้นที่เสี่ยงภัย 36 จังหวัดทั่วประเทศ
ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่主要集中在จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ตาก และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส และสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส และสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่主要集中在จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส และสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่集中在จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส และสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส และสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
คลื่นลมแรงและคำแนะนำด้านความปลอดภัย
สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
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