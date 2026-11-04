กรมอุตุเตือน 5-7 พ.ย. อากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วง 5-7 พฤศจิกายน 2569 มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนสำหรับประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุว่าจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ
รายละเอียดสภาพอากาศและพื้นที่เสี่ยง
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้Also read7 ข้อต้องรู้! วางต้นไม้มงคล 'บนโต๊ะทำงาน' จัดอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย
สาเหตุหลักของปรากฏการณ์นี้เกิดจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ทำให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศที่แตกต่างกัน
คำแนะนำความปลอดภัยสำหรับประชาชน
กรมอุตุนิยมวิทยา ขอแนะนำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง โดยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่รุนแรง
นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยทางทะเล โดยระบุว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือจึงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเด็ดขาด
ลำดับเวลาผลกระทบตามภูมิภาค
ในช่วงวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป ตามการเคลื่อนตัวของระบบอากาศ
สำหรับช่วงวันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ซึ่งคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากจะเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และเพชรบูรณ์
ขณะที่ภาคอีสานจะมีลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นำมาซึ่งฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ส่วนภาคกลางตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จึงจำเป็นต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
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