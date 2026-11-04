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Economy

กรมอุตุเตือน 5-7 พ.ย. อากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล

prachachat#59 in ประเทศไทย
กรมอุตุเตือน 5-7 พ.ย. อากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล
กรมอุตุนิยมวิทยา · พยากรณ์อากาศ · พายุฤดูร้อน
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กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วง 5-7 พฤศจิกายน 2569 มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนสำหรับประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุว่าจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ

รายละเอียดสภาพอากาศและพื้นที่เสี่ยง

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

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สาเหตุหลักของปรากฏการณ์นี้เกิดจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ทำให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศที่แตกต่างกัน

คำแนะนำความปลอดภัยสำหรับประชาชน

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอแนะนำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง โดยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่รุนแรง

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นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยทางทะเล โดยระบุว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือจึงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเด็ดขาด

ลำดับเวลาผลกระทบตามภูมิภาค

ในช่วงวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป ตามการเคลื่อนตัวของระบบอากาศ

สำหรับช่วงวันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ซึ่งคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากจะเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และเพชรบูรณ์

ขณะที่ภาคอีสานจะมีลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นำมาซึ่งฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

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ส่วนภาคกลางตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จึงจำเป็นต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

prachachat#59 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ พายุฤดูร้อน กรุงเทพมหานคร ภาคใต้

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กรมอุตุฯ เตือนฉบับที่ 5 อากาศแปรปรวนตอนบน ฝนตกหนักภาคใต้ 5-9 พ.ย.69

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่ 5 เกี่ยวกับอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2569 โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ส่วนภาคใต้ในช่วงวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2569 มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนสะสมและลมแรง พร้อมเตือนเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันระวังคลื่นสูงเกิน 2 เมตร

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