กรมอุตุฯ เตือนฝนถล่มใต้ 19-22 พ.ย. คลื่นอ่าวไทยสูง 3 เมตร ลมหนาวเข้าไทย
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุภาคใต้ฝนหนักถึงหนักมาก 19-22 พ.ย. นี้ คลื่นอ่าวไทยสูง 2-3 เมตร เรือเล็กงดออกฝั่ง ด้านไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 1-5 องศาฯ เตรียมรับมือลมหนาว
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 9 เรื่อง ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ ในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุว่าเป็นช่วงที่มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่ม
เตือนภัยภาคใต้ ฝนตกหนัก คลื่นแรง
ภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง โดยขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติAlso readพยากรณ์อากาศวันนี้ 18 พ.ย. 69 อีสานอุณหภูมิลด - ภาคใต้ฝนตกหนัก 6 จังหวัด
ด้านคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
โดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและคลื่นลมที่รุนแรงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมทางทะเล
ลมหนาวระลอกใหม่ อุณหภูมิลดลง
ส่วนประเทศไทยตอนบนในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง จากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุม
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ผลกระทบและคำแนะนำประชาชน
กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำว่าเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งฝนตกหนักในภาคใต้และลมหนาวในภาคเหนือและภาคกลาง
ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
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