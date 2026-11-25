กรมอุตุเตือนใต้ฝนตกหนัก 27-30 พ.ย. อากาศเย็นลงทั่วไทย
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมกำลังแรงกระทบภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก พร้อมประกาศอากาศเย็นตอนบนของไทยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2569
กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนสถานการณ์อากาศแปรปรวนในช่วงปลายปี โดยระบุว่าภาคใต้ยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักบางแห่งและ คลื่นลมแรง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนเริ่มเข้าสู่สภาวะอากาศเย็นลงอย่างชัดเจน ข้อมูลล่าสุดนี้ระบุชัดเจนว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังปานกลาง ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ออันตรายจากฝนตกสะสมและคลื่นสูงเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลอย่างมาก
สถานการณ์ฝนและคลื่นลมภาคใต้
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้มีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงจากช่วงก่อนหน้า แต่ยังไม่ได้หมายความว่าการหยุดตกฝนจะสิ้นสุดลงทันทีเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในหลายพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจำเป็นต้องระมัดระวังอันตรายจากภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากระบบมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้Also readแฟนคลับกรี๊ดลั่นฮอลล์! “เตนล์ ชิตพล” ฉลองครบรอบ 10 ปีจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเซี่ยงไฮ้
ด้านสภาพทะเล กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมจะสูงเกินกว่า 2 เมตร ทำให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางทางเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นได้จากคลื่นยักษ์และทัศนวิสัยที่เลวร้ายลงจากการตกหนักของฝนในพื้นที่ดังกล่าว
สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ โดยฝนตกหนักจะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และนราธิวาส ส่วนฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่主要集中在บริเวณจังหวัดพังงา กระบี่ และตรัง โดยอุณหภูมิขั้นต่ำจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ซึ่งสะท้อนถึงความชื้นสูงและสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้
ความเปลี่ยนแปลงของอากาศตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้น สาเหตุหลักมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือที่รู้จักกันในชื่อมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิในบริเวณดังกล่าวลดลงและเกิดสภาวะอากาศเย็นสบายในเวลากลางวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่ที่ประชาชนจำเป็นต้องสวมใส่เครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า เมฆบางส่วนจะมีทัศนวิสัยที่ดี โดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ อุณหภูมิขั้นต่ำอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 10-20 กม./ชม. ซึ่งถือเป็นลมที่พัดผ่านมาจากทะเลทำให้มีความชื้นในอากาศสูง แต่ก็ไม่สามารถบรรเทาความหนาวเย็นในช่วงเช้าลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังคงต้องดูแลสุขภาพและระวังการป่วยไข้เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกะทันหันระหว่างกลางวันและกลางคืน
กรมอุตุนิยมวิทยายังระบุด้วยว่า ในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา และน่าน มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 19-22 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศจะหนาวจัดมีอุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 10-15 กม./ชม. ซึ่งนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางขึ้นดอยในช่วงเวลานี้ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อมเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดบนพื้นที่สูง
ผลกระทบและแนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้า
กรมอุตุนิยมวิทยามีคำเตือนสำคัญสำหรับช่วงวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2569 ว่าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่ ซึ่งถือเป็นช่วงวิกฤตทางธรรมชาติที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ฝนตกหนักให้มีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงจำเป็นต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ในส่วนของคุณภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง โดยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวจะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน อย่างไรก็ตาม การที่มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่อาจช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศได้ดียิ่งขึ้น แต่อาจสร้างความ不便ด้านการเดินทางในบางพื้นที่เนื่องจากทัศนวิสัยที่ลดลงจากฝนและหมอกในตอนเช้า
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