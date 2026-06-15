กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งกระจายนมไทย-เดนมาร์ค 10,446 หีบ ช่วยเกษตรกรโคนม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศกระจายนมไทย-เดนมาร์คของ อ.ส.ค. รวม 10,446 หีบ มูลค่ากว่า 3.4 ล้านบาท จังหวัดร้อยเอ็ดมียอดจำหน่ายสูงสุด 3,300 หีบ พร้อมวางแผนช่วยเหลือสหกรณ์โคนมขนาดเล็กขยายช่องทางตลาด
นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดในการช่วยเหลือ เกษตรกรโคนม ว่า กรมส่งเสริม สหกรณ์ ได้มีหนังสือถึง สหกรณ์ จังหวัดทั่วประเทศให้ประสานกับหน่วยงานและเครือข่าย สหกรณ์ ในพื้นที่เพื่อกระจาย นมไทย-เดนมาร์ค ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.
ส. ค.
) รวมทั้งสิ้น 10,446 หีบ คิดเป็นมูลค่ารวม 3,449,059 บาท โดยจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสูงสุดคือร้อยเอ็ด จำนวน 3,300 หีบ คิดเป็นเงิน 1,073,000 บาท ขณะนี้ยังคงมีการกระจายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้วางแผนช่วยระบายนมของสหกรณ์โคนมด้วย เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์โคนมหลายแห่งยังประสบปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โดยเฉพาะสหกรณ์โคนมขนาดเล็กที่มีช่องทางการตลาดไม่แข็งแรงพอ ต่อไปกรมฯ จะต้องดูแลและช่วยขยายช่องทางตลาดให้กับนมของสหกรณ์เช่นกัน นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการกระจายนมอย่างต่อเนื่อง โดยยอดล่าสุดอยู่ที่ 161 หีบ มูลค่า 54,660 บาท และจะทยอยกระจายต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการโดยประสานไปยังสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัด รวมทั้งหน่วยราชการต่าง ๆ ที่สนใจ นอกจากนี้ยังนำมากระจายภายในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC Plus ซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกมี 2 แห่ง คือ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.
ก. ส. พิษณุโลก จำกัด ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางในการกระจายสินค้า การดำเนินการนี้เป็นการช่วยเหลือกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนม โดยยังไม่มีการคิดค่าบริหารจัดการหรือค่าขนส่ง ซึ่งในอนาคตจะต้องพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการ แต่ในขณะนี้รับนมมาในราคาเท่าใดจาก อ. ส.
ค. ก็จะขายในราคานั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันก่อน ด้านนางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่ายอดล่าสุดที่สหกรณ์รับนมกล่อง อ. ส. ค.
มาจากสหกรณ์ในเครือข่ายจังหวัดสระบุรีและลพบุรีจำนวน 3,300 หีบ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้จำหน่ายเกือบหมดแล้ว โดยกระจายไปยังเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่ร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้นเครือข่ายสหกรณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันอยู่แล้ว บางสหกรณ์ที่ยังไม่เป็นเครือข่ายก็รับไปช่วยกระจายเช่นกัน การดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด โดยเฉพาะนมโคที่ประสบปัญหาจากการลดลงของกำลังซื้อและการแข่งขันกับสินค้านำเข้า การขยายช่องทางจำหน่ายผ่านเครือข่ายสหกรณ์จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรโคนมสามารถระบายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ในภาพรวมอีกด้ว
นมไทย-เดนมาร์ค สหกรณ์ เกษตรกรโคนม การกระจายสินค้า ช่วยเหลือเกษตรกร
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