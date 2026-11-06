กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับ 12 ภาคใต้ฝนหนักทั่วหน้า 40 จังหวัดเตรียมรับมือ
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ 12 เตือนภัยอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ โดยภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน กรุงเทพมหานครมีฝน 60%
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน และ ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ ฉบับที่ 12 (295/2569) เมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับสภาวะอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง
ประกาศฉบับดังกล่าวระบุชัดเจนว่า ในช่วงวันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้ของประเทศไทยจะเผชิญกับสถานการณ์ฝนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และบางจุดอาจมีปริมาณฝนตกหนักมาก ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดAlso readทลายบ่อนกำถั่ว นักพนัน กว่า 40 ชีวิต ตกใจหลังได้ยินเสียงตำรวจ
กลไกอากาศแปรปรวนและผลกระทบภาคเหนือกลาง
สาเหตุหลักของการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้นั้น มาจากการแผ่ปกคลุมของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน ซึ่งส่งผลโดยตรงให้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับภาคเหนือของไทย ยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่งใน 11 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 20-23 องศาเซลเซียส และสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
ขณะที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ก็มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส
มาตรการป้องกันและคำแนะนำความปลอดภัย
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ขอความร่วมมืออย่างสูงให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยในช่วงที่เกิดพายุ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นโลหะนำไฟฟ้าในบริเวณที่เปิดโล่ง
ในส่วนของผู้ขับขี่รถยนต์และผู้ที่เดินทางบนถนนสาธารณะ ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจลดลงเนื่องจากฝนที่ตกหนัก และควรลดความเร็วในการขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากพื้นถนนที่ลื่น
ความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในภาคใต้
พื้นที่เสี่ยงภัยที่สำคัญที่สุดคือบริเวณภาคใต้ ซึ่งในช่วงวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2569 จะมมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มต่ำ เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 พื้นที่ที่มีแนวโน้มฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส ส่วนในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 พื้นที่ฝนตกหนักมากจะขยายวงกว้างครอบคลุมไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
สถานการณ์คลื่นลมและการเดินเรือ
สำหรับสถานการณ์ทางทะเล คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า 10 เมตร ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2569 นี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นได้
แนวทางการติดตามข้อมูลและช่องทางการแจ้งเหตุ
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรมอุตุนิยมวิทยา ขอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th
นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2399-4012-13 และสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.00 น. เพื่ออัปเดตสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
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