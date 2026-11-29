กรมศุลกากรเตือนปริมาณดีบุกส่งออกไทยพุ่ง 18 เท่า เสี่ยงเป็นทางผ่านแร่ผิดกฎหมาย
รัฐมนตรีช่วยฯ ยศชนัน เตือนปริมาณดีบุกส่งออกไทยเพิ่มขึ้น 18 เท่าต่อปี มุ่งหน้าสู่จีนทั้งหมด พร้อมผลักดันระบบตรวจสอบย้อนกลับและมาตรการสกัดสารเคมีตั้งต้น หวังหยุดวงจรแร่ผิดกฎหมายที่ผ่านแดนไทย
ศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน เวียงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ ด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อประชุมเชิงลึกร่วมกับนิติ วิทยาเต็ม รองอธิบดี กรมศุลกากร และนาย ด่านศุลกากรเชียงแสน เกี่ยวกับความกังวลต่อการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณการส่งออก สินแร่ดีบุก ที่ทะลุผ่านจุดตรวจแห่งนี้
ข้อมูลสถิติในช่วง 3 ปีงบประมาณล่าสุดชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผิดปกติ โดยในปีงบประมาณ 2567 มีการส่งออกปริมาณประมาณ 87 ตัน คิดเป็นมูลค่า 17.9 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 422 ตัน มีมูลค่าสูงถึง 142.6 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและน่าตกใจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องAlso readสหรัฐขู่ภาษีไทย18% ไทยเร่งเจรจาARTป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
สถานการณ์รุนแรงขึ้นอย่างมากในปีงบประมาณ 2569 เมื่อปริมาณการส่งออกพุ่งสูงถึงประมาณ 1,606 ตัน มีมูลค่ากว่า 638 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 18 เท่าในเชิงปริมาณ และกว่า 35 เท่าในเชิงมูลค่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในปีล่าสุดเป็นการส่งออกไปยังประเทศจีนทั้งหมด ซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่รวมแร่ดีบุกที่ขนส่งผ่านแดนจากเมียนมาไปยังจีนอีกกว่า 6,400 ตันในปีงบประมาณ 2569
ข้อจำกัดการตรวจสอบและช่องโหว่ระบบเอกสาร
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน ชี้ให้เห็นจุดที่น่าสงสัยสำคัญว่า ปกติแร่ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: CO) แต่สินแร่ที่ขนส่งผ่านแดนยังไม่มีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกัน ทำให้เกิดช่องว่างในการตรวจสอบแหล่งที่มาที่แท้จริงของวัตถุดิบ
ด้านนิติ วิทยาเต็ม ยืนยันว่า กรมศุลกากรมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแทนหน่วยงานต่างๆ ราว 30 ถึง 40 ฉบับ แต่ไม่มีอำนาจกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าหรือส่งออกด้วยตนเอง หากกระทรวงที่เกี่ยวข้องออกประกาศก็พร้อมปฏิบัติตามทันที ปัจจุบันเอกสารพิธีการศุลกากรยังไม่ระบุแหล่งเหมืองต้นทางอย่างชัดเจน
รองอธิบดีกรมศุลกากรยังชี้แจงถึงข้อจำกัดด้านเครื่องมือตรวจตรา โดยด่านศุลกากรเชียงแสนยังไม่มีเครื่องเอกซเรย์ ทำให้ต้องส่งตู้สินค้าไปตรวจที่ด่านแม่สายซึ่งห่างออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ และต้องส่งตัวอย่างแร่ไปวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่วนกลางซึ่งใช้เวลา 7 ถึง 10 วัน
มาตรการเร่งด่วนสกัดแร่ผิดกฎหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ได้ประกาศแนวทางในการผลักดันระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ทั้งแหล่งกำเนิด องค์ประกอบแร่ และการใช้ระบบ GPS ติดตามเส้นทาง ว่าสินค้านำเข้าถูกนำไปใช้ตามจุดหมายที่แจ้งไว้จริงหรือไม่ พร้อมประสานหน่วยงานพัฒนาชุดตรวจแร่เบื้องต้นแบบรวดเร็ว
สำหรับมาตรการระงับการส่งออกสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นในการทำเหมืองไปยังเมียนมา ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน ระบุว่าภายหลังการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะมีการออกประกาศกระทรวงกลาโหมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้
มาตรการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำเหมืองราว 3 ถึง 4 เดือน ก่อนที่ผู้ประกอบการจะหาแหล่งสารเคมีหรือเปลี่ยนเส้นทางขนส่งใหม่ โดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้มงวดในการควบคุมการไหลเวียนของสินค้าที่เกี่ยวข้อง
การเจรจาและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
สำหรับการเดินทางไปหารือกับฝ่ายเมียนมาในวันพรุ่งนี้ (30 พฤศจิกายน) ทีมงานไทยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งการตรวจไอโซโทป ลายพิมพ์เฉพาะ และข้อมูลที่ชี้ชัดว่าปริมาณสารหนูเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเหมือง แม้ฝ่ายเมียนมายังไม่เชื่อข้อมูลจากเซนเซอร์ของไทยก็ตาม
ทีมไทยเตรียมติดตั้งเซนเซอร์มาตรฐานเดียวกันเพื่อเก็บข้อมูลพร้อมกัน รวมถึงเตรียมชุดตรวจไปขอเก็บตัวอย่างในพื้นที่ฝั่งเมียนมาซึ่งอยู่ในขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ของคณะทำงานอยู่แล้ว แม้ขณะนี้จะยังไม่ได้รับการตอบรับจากฝ่ายเมียนมาก็ตาม
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน ย้ำจุดยืนว่าหากผลตรวจชี้ชัดว่ามีการปนเปื้อนแต่ไม่มีการบำบัด จะเสนอให้ปิดเหมืองเป็นเวลา 6 เดือน โดยอธิบายเรื่องความแตกต่างของมาตรฐานสารหนูว่าฝ่ายเมียนมายึดที่ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่ไทยอ้างอิงมาตรฐานน้ำบริโภคที่ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
แผนงานระยะยาวและเวทีระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับที่ยั่งยืน ทีมงานเตรียมผลักดันวาระนี้ในเวทีนานาชาติ ทั้งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคมนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบและสร้างมาตรฐานสากล
กรมศุลกากรเตรียมเสนอของบประมาณจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ในปีงบประมาณ 2571 โดยอยู่ระหว่างจัดหาเครื่องเอกซเรย์ 4 ระบบ มูลค่าประมาณ 2,900 ล้านบาท สำหรับด่านเชียงแสน ด่านแม่สอด และท่าเรือแหลมฉบังอีก 2 ระบบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการราว 1 ถึง 2 ปี
รัฐมนตรีช่วยฯ ทิ้งท้ายด้วยความมุ่งมั่นว่าหากดำเนินการตามกระบวนการนี้ เหมืองที่ดำเนินการไม่ถูกต้องและผิดกฎหมายจะหายไปเอง โดยยืนยันว่าจะทำงานให้เหมือนวันสุดท้ายและพยายามแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยหลักการที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
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