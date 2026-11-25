กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 5 เตือนฝนตกหนักภาคใต้ 27-30 พ.ย. 2569
กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 5 เตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 27-30 พ.ย. 2569 เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมเตือนไทยตอนบนอากาศเย็นลง
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับที่ 5 เตือนประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบริเวณ ภาคใต้ ของไทย โดยมีผลกระทบชัดเจนในช่วงวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศทั่วประเทศ
รายละเอียดสภาพอากาศภาคใต้และผลกระทบทางธรรมชาติ
ประกาศฉบับที่ 329/2569 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุอย่างชัดเจนว่าในช่วงวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ทันที โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการรับน้ำจำนวนมากAlso readหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์
นอกจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นแล้ว คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งถือว่าสูงและอันตรายต่อการเดินเรืออย่างมาก ทำให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างละเอียดและเดินเรือด้วยความระมัดระวังสูงสุด พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัย
สถานการณ์อากาศประเทศไทยตอนบนและการเตรียมพร้อม
สำหรับประเทศไทยตอนบนในช่วงเวลาเดียวกัน จะเกิดปรากฏการณ์อากาศเย็นลงกับมีลมแรง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง จึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน นอกจากนี้ เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืชผลทางการเกษตรที่กำลังเจริญเติบโต
สาเหตุหลักของสภาพอากาศดังกล่าว เกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งเป็นการรวมตัวของระบบอากาศที่ซับซ้อน
คำแนะนำและความร่วมมือจากประชาชน
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติครั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและอัปเดตสถานการณ์ได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://tmd.go.th หรือโทรติดต่อ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศดังกล่าวมีขึ้น ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น. และกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความรุนแรงของพายุและระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่เสี่ยง
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