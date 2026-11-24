กรมส่งเสริมการเกษตรลุยกระจายลำไยนอกฤดู 670,840 ตัน สู่ตลาดในและส่งออก
กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งกระจายลำไยนอกฤดูปี 2569-2570 ปริมาณกว่า 670,000 ตัน เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยมาตรฐาน GAP และขยายตลาดส่งออก จีน อินโดนีเซีย เพื่อสร้างเสถียรภาพรายได้เกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศแผนปฏิบัติการเชิงรุกในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพลำไยไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสวนลำไยอย่างครบวงจร
การดำเนินการนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP และมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารที่ดี หรือ GMP อย่างเคร่งครัด พร้อมควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยAlso readทำไมนิวยอร์กสั่งแบน AI ในโรงเรียนประถม-มัธยมต้นนาน 1 ปี เข้มงวดที่สุดในสหรัฐฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้กำหนดแนวทางในการกระจายผลผลิตลำไยจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อแก้ปัญหาอุปสงค์อุปทาน โดยสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด สนับสนุนการกระจายผลผลิตลำไยนอกฤดูผ่านส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งกลไกการทำงานผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ หรือ Cooperative Distribution Center ที่ดำเนินการอยู่ 15 ศูนย์ทั่วประเทศ รวมถึงใช้ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร หรือ Agriculture and Food Coordination and Public Relations Center เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ด้านการขยายตลาดส่งออก กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดเดิมที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมแสวงหาประเทศคู่ค้ารายใหม่ โดยเตรียมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทูตเกษตรทั่วโลกเพื่อเพิ่มช่องทางรองรับผลผลิต
สำหรับสถานการณ์ลำไยนอกฤดู ปี 2569 ที่ต่อเนื่องถึงต้นปี 2570 คาดว่ามีปริมาณผลผลิตรวมทั้งสิ้น 670,840 ตัน โดยแบ่งเป็นลำไยภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และตาก จำนวน 276,698 ตัน และลำไยภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรีและสระแก้ว จำนวน 394,142 ตัน
ปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวลำไยไปแล้วจำนวน 186,137 ตัน ขณะที่คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตตกค้างรอการเก็บเกี่ยวอีก 484,703 ตัน แบ่งเป็นผลผลิตรอการเก็บเกี่ยวในภาคเหนือ 205,961 ตัน และผลผลิตภาคตะวันออก 278,742 ตัน
ปริมาณผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนธันวาคม 2569 จำนวน 174,935 ตัน และในเดือนมกราคม 2570 จำนวน 208,266 ตัน ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
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