กรมอุตุฯ เตือน 21 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลัน 16 พ.ย.
กรมอุตุฯ เตือน 21 จังหวัดระวังฝนตกหนัก 60% พื้นที่ ฟ้าคะนอง ลมแรง ภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรงอ่าวไทย 21 พ.ย.นี้ อุณหภูมิลดลง
กรมอุตุฯ เตือน 21 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลัน 16 พ.ย. - กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยระบุว่ามี 21 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง สำหรับ ภาคใต้ มี ฝนตกหนัก บางแห่ง และภาคตอนบนมีฟ้าคะนอง ลมแรง คลื่นลมแรงในทะเล
พยากรณ์อากาศ 16 พ.ย.69 ฝนฟ้าคะนอง 21 จังหวัด
กรมอุตุฯ เตือน 21 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลัน 16 พ.ย. ในช่วงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยสาเหตุเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้กำลังอ่อนลง ขณะที่ลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนAlso readข้อควรระวังในการอ่านคำทำนายตามวันเกิด: ต้องเทียบปฏิทินจันทรคติเวียดนาม ไม่ใช่บัตรประชาชน
สำหรับภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า มีฝนบางแห่ง ทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประชาชนในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภาคใต้
สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ ควรติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และอ่าวไทยตอนล่างบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร การเดินเรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2569 เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและคลื่นลมแรง
พยากรณ์อากาศ 18-22 พ.ย.69 ฝนตกหนักคลื่นลมแรง
ในช่วงวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร สำหรับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
อากาศแปรปรวนหลัง 18 พ.ย.69 อุณหภูมิลดลง
หลังจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 อากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรง สำหรับประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง จากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรง เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ประกาศฉบับนี้ยังคง生效
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