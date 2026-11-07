กรมอุตุฯ เตือนภัยพายุฤดูร้อนและฝนตกหนัก 11-12 พ.ย. ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก
กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวน 11-12 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ลูกเห็บ ภาคใต้ฝนตกหนัก คลื่นสูง 2 เมตร พร้อมรายละเอียดอุณหภูมิลดลงและทิศทางลม
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนสถานการณ์ อากาศแปรปรวน รุนแรง โดยระบุว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 12 พฤศจิกายน 2569 โดยจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์พายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่
สภาพอากาศภาคเหนือและตอนบนเสี่ยงลูกเห็บ
ภาคเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 11 ถึง 12 พฤศจิกายน 2569 จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นพร้อมลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสภาพอากาศไม่คงที่และอันตรายต่อทรัพย์สินAlso readประชาชนหลั่งไหล ใต้สะพานพระราม 8 เฝ้ารอรับเสด็จ ชมขบบวนเรือ
ส่วนภาคใต้นั้นในช่วงวันที่ 8 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยบางแห่งมีฝนตกหนักมาก เนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
คลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยสูงขึ้น
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง โดยครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีลมตะวันออกด้วยความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
อุณหภูมิลดลงชัดเจนในไทยตอนบน
ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 ถึง 23 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 26 ถึง 34 องศาเซลเซียส
ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 40 ของพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักในบางแห่ง ผู้ที่สัญจรไปมาควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีและถนนลื่นจากน้ำฝนที่ตกลงมา
รายละเอียดอุณหภูมิและลมตามภูมิภาค
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 19 ถึง 25 องศาเซลเซียส และสูงสุด 29 ถึง 34 องศาเซลเซียส
ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 ถึง 25 องศาเซลเซียส และสูงสุด 30 ถึง 33 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 8 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 27 องศาเซลเซียส และสูงสุด 30 ถึง 36 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 27 องศาเซลเซียส และสูงสุด 31 ถึง 34 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 25 องศาเซลเซียส และสูงสุด 30 ถึง 33 องศาเซลเซียส
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