กรมอุตุฯ เตือน 18 จังหวัด ฝนหนัก น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นแรงอ่าวไทย 14 พ.ย. 2569
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน 18 จังหวัดใต้และตอนบน menghadapiฝนตกหนักถึงหนักมาก น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมอ่าวไทยสูง 2 เมตร อุณหภูมิไทยตอนบนสูงขึ้น 14 พ.ย. 2569
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยเรื่องสภาพอากาศสำหรับ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยมีคำพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 24 ชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งครอบคลุมไปถึงช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันนี้ไปจนถึงเวลา 06.00 น. ของวันพรุ่งนี้ โดยหน่วยงานด้านวิชาการดังกล่าวได้ชี้แจงว่าสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและมวลอากาศมีผลกระทบต่อพื้นที่หลายภูมิภาค โดยเฉพาะ ภาคใต้ ที่มีแนวโน้ม ฝนตกหนัก และ คลื่นลมแรง ในขณะที่ ประเทศไทย ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในบางพื้นที่
เตือน 18 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุชัดเจนว่าประชาชนใน 18 จังหวัดต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ทันที พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงคือบริเวณลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ซึ่งรวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ตรัง และสตูล รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ในภาคใต้ที่มีรายงานฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่Also readลัคนาราศีใด ผู้ใหญ่หนุนหลัง ได้คบค้าผู้มีอิทธิพล มีเกณฑ์เปลี่ยนงานกะทันหัน
คลื่นลมอ่าวไทยสูง 2 เมตร เรือเล็กควรงดออกทะเล
สำหรับสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ที่คลื่นลมจะกำลังแรงขึ้นและคลื่นสูงอาจมากกว่า 3 เมตรในจุดที่มีพายุ
อุณหภูมิไทยตอนบนสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส
ขณะเดียวกันประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส โดยมีหมอกบางในตอนเช้าในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังคงมีฝนบางพื้นที่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 34 องศาเซลเซียส
ผลกระทบต่อการเกษตรและสุขภาพประชาชน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็วส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพประชาชนและภาคการเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนทั่วไปดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร ทั้งจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่ำจากฝนตกหนักในภาคใต้ และลมกระโชกแรงพร้อมฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนในช่วงระยะแรกก่อนที่จะมีอากาศหนาวเย็นลงและลมแรงขึ้น
พยากรณ์อากาศรายภูมิภาค 14 พฤศจิกายน 2569
รายละเอียดสภาพอากาศรายภาคระบุว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16 ถึง 22 องศาเซลเซียส และสูงสุด 28 ถึง 34 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10 ถึง 15 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19 ถึง 22 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 ถึง 33 องศาเซลเซียส และยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว 11 ถึง 17 องศาเซลเซียส ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส และภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 24 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 ถึง 34 องศาเซลเซียส
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy