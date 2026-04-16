กรมอุตุฯ เตือน! พายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบน 16-20 เม.ย. อากาศร้อนจัดพร้อมลมแรง ลูกเห็บ และฟ้าผ่า

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 16-20 เมษายน 2569 ที่จะปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ลุกลามสู่ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือในระยะถัดไป ลักษณะอากาศแปรปรวนนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนจัด ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าได้ ประชาชนควรระวังอันตราย โดยเฉพาะเกษตรกรให้เตรียมรับมือผลกระทบต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยง
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เตือนภัย ฉบับล่าสุด โดย พยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 16 ถึง 22 เมษายน 2569 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 16 ถึง 20 เมษายนนี้ ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มที่จะประสบกับปรากฏการณ์ พายุฤดูร้อน ซึ่งอาจมาพร้อมกับพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาในบางพื้นที่ ควบคู่ไปกับโอกาสเกิดฟ้าผ่าในบางจุด สถานการณ์นี้จะเริ่มต้นส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงจะขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ด้านตะวันออกของภาคกลาง
และภาคเหนือในลำดับถัดมา ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวคือ การแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ซึ่งจะส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศของประเทศไทยตอนบนที่ร้อนจัดอยู่แล้ว การปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนจัดนี้เอง ที่เป็นชนวนให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป แนวโน้มในช่วงวันที่ 21 ถึง 22 เมษายน 2569 สภาพอากาศในประเทศไทยตอนบนจะเริ่มคลี่คลาย โดยปริมาณฝนจะลดลง แต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้บ้างในบางพื้นที่ พร้อมกับสภาพอากาศที่ยังคงร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวัน เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยพัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง สำหรับภาพรวมของสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคในช่วงเวลาดังกล่าว กรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ สำหรับภาคใต้ ในช่วงวันที่ 16 ถึง 18 เมษายน 2569 คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นแห่งๆ ในบางพื้นที่ ควบคู่ไปกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน ปรากฏการณ์นี้มีสาเหตุมาจากลมฝ่ายตะวันตกที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบน รวมถึงลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง แต่หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 22 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ภาคใต้จะมีปริมาณฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับสภาพคลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันในช่วงนี้ยังคงมีกำลังอ่อน โดยทั่วไปคลื่นจะสูงประมาณ 1 เมตร แต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจมีระดับความสูงมากกว่า 2 เมตร กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประชาชนในประเทศไทยตอนบนจะต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 16 ถึง 20 เมษายน 2569 นี้ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ อาคารสิ่งปลูกสร้างที่อาจไม่แข็งแรง หรือป้ายโฆษณาที่อาจปลิวตามลมแรง นอกจากนี้ เกษตรกรควรให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของสวนผลไม้ และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินต่างๆ การดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของรายละเอียดอุณหภูมิและสภาพอากาศในแต่ละวัน กรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลว่า ในช่วงวันที่ 16-17 และ 21-22 เมษายน 2569 อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปในหลายพื้นที่ของประเทศ ประกอบกับมีฟ้าหลัวในช่วงกลางวัน ขณะที่ในช่วงวันที่ 18-20 เมษายน 2569 แม้จะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อน แต่ก็จะมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ พร้อมด้วยลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดที่คาดการณ์ไว้จะอยู่ที่ประมาณ 20-28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอาจสูงถึง 36-42 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 16-20 เมษายน 2569 อากาศจะร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ พร้อมด้วยฟ้าหลัวในช่วงกลางวัน ลมใต้จะพัดด้วยความเร็วประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับช่วงวันที่ 21-22 เมษายน 2569 สภาพอากาศยังคงร้อนโดยทั่วไป แต่จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายประมาณร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 21-27 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36-41 องศาเซลเซียส สำหรับภาคกลาง ในช่วงวันที่ 17-20 เมษายน 2569 อากาศจะร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ร่วมกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลมใต้จะพัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่ 21-22 เมษายน 2569 อากาศจะยังคงร้อนโดยทั่วไป และมีฝนฟ้าคะนองกระจายประมาณร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ในภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 16-20 เมษายน 2569 อากาศจะร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ลมใต้จะพัดด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 2 เมตร สำหรับช่วงวันที่ 21-22 เมษายน 2569 ลมใต้จะพัดด้วยความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร แต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 1 เมตร ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 16-18 เมษายน 2569 อากาศจะร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 19-22 เมษายน 2569 คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น โดยลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุม ทำให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 2 เมตร ในภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในช่วงวันที่ 16-18 เมษายน 2569 อากาศจะร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 19-22 เมษายน 2569 คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น โดยลมตะวันออกจะพัดด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 1 เมตร สุดท้ายนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ย้ำเตือนประชาชนถึงความสำคัญของการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจเป็นอันตราย เพื่อให้สามารถวางแผนและเตรียมการรับมือได้อย่างเหมาะสม ท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนเช่นนี้ การป้องกันตนเองและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุ
พายุฤดูร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศ เตือนภัย
