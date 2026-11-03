กรมอุตุฯ เตือน 3-9 พ.ย. ฝนถล่ม 28 จังหวัด ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่ 16 คาดการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 28 จังหวัด ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2569 โดยบางพื้นที่มีฝนตกหนักและลูกเห็บตก ขอให้ประชาชนระวังอันตราย
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง " พายุฤดูร้อน บริเวณประเทศไทยตอนบน" โดยระบุว่าจะมี ฝนฟ้าคะนอง และ ลมกระโชกแรง เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศในช่วงวันที่ 3 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
รายละเอียดสภาพอากาศและพื้นที่เสี่ยงภัย
ในช่วงวันที่ 3 ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 พื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎรธานีขึ้นไปจะเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีความเสี่ยงต่อฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมมีทิศทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในช่วงวันที่ 5 ถึง 6 พฤศจิกายน 2569 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 60 ของพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่งAlso read“หญิง ธิติกานต์” ไม่ขอซ้ำเติม! “บุ๋ม ปนัดดา” วอนสังคมใจเย็นรอฟัง เผยก่อนเกิดเหตุ ดูซึม-เหนื่อยๆ
สำหรับในช่วงวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง โดยลมมีทิศทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ลมมีทิศทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่
แนวโน้มสภาพลมฟ้าอากาศและระยะเวลายาวนาน
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ในช่วงวันที่ 3 ถึง 5 พฤศจิกายน 2569 จะมีการกระจายตัวของฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง โดยในช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมมีทิศทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในช่วงวันที่ 3 ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 ลมมีทิศทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในส่วนของวันที่ 3 ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมมีทิศทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในช่วงวันที่ 8 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 จะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ โดยลมมีทิศทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ผลกระทบต่อการเดินทางและคลื่นลมในทะเล
สถานการณ์คลื่นลมในทะเลมีทิศทางเดียวกับสภาพอากาศบนบก โดยในทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อการเดินเรือโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 3 ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎรธานีขึ้นไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
นอกจากนี้ ในบางช่วงวันเช่นวันที่ 3 ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 และวันที่ 5 ถึง 6 พฤศจิกายน 2569 ทะเลมีคลื่นสูงกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งสูงมากกว่า 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเลและเรือเล็กควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นสูง
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy