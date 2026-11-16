กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 3 ลมหนาวระลอกใหม่ 18-22 พ.ย. 69 อุณหภูมิลดลงภาคใต้ฝนหนัก
กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 3 ฉบับที่ 311/2569 ลมหนาวระลอกใหม่ 18-22 พ.ย. 69 อีสานอุณหภูมิลด 2-4 องศาฯ ภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก คลื่นสูง 2 เมตร เตือนน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2569) ฉบับที่ 3 (311/2569) ระบุว่า ในช่วงวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมี ฝนตกหนัก หลายพื้นที่ โดยมี ฝนตกหนัก มากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
รายละเอียดลมหนาวระลอกใหม่ 18-22 พ.ย. 69
ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสAlso readเช็กชื่อ 10 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก-คลื่นสูง จับตา 18-22 พ.ย. ถล่มซ้ำ
ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น
ผลกระทบภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ประชาชนในภาคใต้ควรติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุฯ เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
คำแนะนำดูแลสุขภาพและเกษตรกร
ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร
ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ อย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุฯ
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