กรมอุตุฯ เตือนคลื่นสูง 2-3 เมตร ฝนตกหนักใต้ 18-22 พ.ย.
กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนภาคใต้ฝนตกหนัก 18-22 พ.ย. คลื่นลมอ่าวไทยสูง 3 เมตร ส่วนบนมีฝนฟ้าคะนองและอากาศเย็นลง 17-18 พ.ย. ติดตามประกาศเพื่อความปลอดภัย
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าบริเวณทะเล อันดามัน และ อ่าวไทย ที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือในบริเวณ อ่าวไทย และทะเล อันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
สถานการณ์คลื่นลมภาคใต้ 18-22 พ.ย.
ในช่วงวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นAlso readกรมอุตุฯ เตือนภาคใต้รับมือฝนตกต่อเนื่อง 18-22 พ.ย. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน–น้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตร ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งและนักท่องเที่ยวที่นิยมกิจกรรมทางทะเลควรติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด
สภาพอากาศประเทศไทยตอนบน 17-18 พ.ย.
สำหรับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2569 หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรง
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้อาลักประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศา ยอดดอยหนาว
บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส และมีลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนพื้นที่ราบตอนบนมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส และสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส
forecast ภูมิภาครวมและพื้นที่เสี่ยง
ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คลื่นลมสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy