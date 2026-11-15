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Economy

กรมอุตุฯ เตือนคลื่นสูง 2-3 เมตร ฝนตกหนักใต้ 18-22 พ.ย.

amarintvhd#40 in ประเทศไทย
กรมอุตุฯ เตือนคลื่นสูง 2-3 เมตร ฝนตกหนักใต้ 18-22 พ.ย.
กรมอุตุฯ · ภาคใต้ · อ่าวไทย
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กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนภาคใต้ฝนตกหนัก 18-22 พ.ย. คลื่นลมอ่าวไทยสูง 3 เมตร ส่วนบนมีฝนฟ้าคะนองและอากาศเย็นลง 17-18 พ.ย. ติดตามประกาศเพื่อความปลอดภัย

กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าบริเวณทะเล อันดามัน และ อ่าวไทย ที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือในบริเวณ อ่าวไทย และทะเล อันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

สถานการณ์คลื่นลมภาคใต้ 18-22 พ.ย.

ในช่วงวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น

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โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตร ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งและนักท่องเที่ยวที่นิยมกิจกรรมทางทะเลควรติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด

สภาพอากาศประเทศไทยตอนบน 17-18 พ.ย.

สำหรับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2569 หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรง

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เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้อาลักประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาดังกล่าว

อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศา ยอดดอยหนาว

บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส และมีลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนพื้นที่ราบตอนบนมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส และสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

forecast ภูมิภาครวมและพื้นที่เสี่ยง

ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คลื่นลมสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

amarintvhd#40 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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กรมอุตุฯ ภาคใต้ อ่าวไทย อันดามัน คลื่นลม ฝนตกหนัก อุณหภูมิต่ำสุด

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Kom_chad_luek

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