กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยอากาศแปรปรวน 6 พ.ย. 2569 ลมแรงลูกเห็บตก
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศแปรปรวนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เตือนเหนือ กลาง ตะวันออก และ กทม. ระวังกุมนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกหนัก
กรมอุตุ นิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนภัยลักษณะ อากาศแปรปรวน สำหรับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณประเทศ ไทยตอนบน ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรเฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่รุนแรง
ประกาศเตือนภัยอากาศแปรปรวนและพื้นที่เสี่ยง
กรมอุตุ ได้พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 แจ้งว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนAlso readรมช.คมนาคม ตรวจความเรียบร้อยท่าเทียบเรือรองรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับความเสียหายจากลมแรง ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่
ในขณะเดียวกัน จังหวัดเลยและชัยภูมิก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเช่นกัน และประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ควรรีบเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากลมแรงและฝนตกหนัก
สาเหตุสภาพอากาศรุนแรงและคำแนะนำความปลอดภัย
สาเหตุหลักของสภาพอากาศแปรปรวนในครั้งนี้ เกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน
กรมอุตุ จึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
นอกจากนี้ ยังห้ามจอดรถริมรั้วป้ายโฆษณาและผนังอาคารไม่มั่นคง เพราะอาจพังลงมาทับสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พายุพัดผ่าน
ผลกระทบต่อการเดินเรือและทะเล
สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
กรมอุตุ แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 7 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยที่มีฝนตกหนักมากบางแห่ง ซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ทั้งนี้ เนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน จะมีกำลังแรงขึ้น มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง
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