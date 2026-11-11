กรมอุตุฯ เตือน 22 จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมาก ลุ่มน้ำเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุฯ เตือน 22 จังหวัดภาคเหนือและภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ขณะที่ภาคตอนบนอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 9 องศา
กรมอุตุฯ เตือน 22 จังหวัดในภาคเหนือและ ภาคใต้ เผชิญภาวะ ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก มีโอกาสสูงเกิด น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง ขณะที่อากาศในภาคเหนือยอดดอยลดฮวบเหลือเพียง 9 องศาเซลเซียส
กรมอุตุฯ เตือนภัย 22 จังหวัดรับมือน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุฯ เตือน 22 จังหวัดภาคเหนือ-ภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้Also readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน ขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้อากาศแปรปรวนและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรง
กรมอุตุฯ เตือน 22 จังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน โดยบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฟ้าคะนอง ฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง พังงา Phuket กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
คลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยรุนแรง
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตรายจากคลื่นลมแรงและทัศนวิสัยที่เลวร้ายจากการตกหนักของฝนที่อาจส่งผลต่อการมองเห็น
อุณหภูมิลดต่ำภาคเหนือยอดดอย 9 องศา
สำหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร
ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และอุตรดิตถ์ อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 23-31 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ซึ่งอุณหภูมิที่ 9 องศาเซลเซียสนี้ถือเป็นช่วงที่หนาวเย็นมากสำหรับยอดดอยในภาคเหนือ
รายละเอียดอุณหภูมิและลมในแต่ละภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส สูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส
ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตร ส่วนภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ซึ่งสภาพอากาศในวันนี้กรมอุตุฯ ได้คาดการณ์ไว้ชัดเจนแล้ว
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