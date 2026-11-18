กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนหนักถึงหนักมาก 19-22 พ.ย.69 น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 9 เตือนภาคใต้ตอนล่าง ฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 19-22 พฤศจิกายน 2569 เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรงอ่าวไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออก ประกาศฉบับที่ 9 เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 05.00 น. เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่าง ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569
ภาคใต้เตือนฝนหนักต่อเนื่องเสี่ยงน้ำป่า
ในประกาศฉบับดังกล่าว กรมอุตุฯ ระบุชัดเจนว่า ในช่วงเวลา 4 วันข้างต้น บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างมาก และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่อันตรายAlso readกรมอุตุฯเตือนภาคใต้ 18-22 พ.ย.69 ฝนถล่ม ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำหลาก
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรมีความตื่นตัวและระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยนี้เป็นสาเหตุหลักที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่อยู่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำไม่สามารถระบายออกได้ทัน หากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน
อ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กงดออก
นอกจากปัญหาเรื่องฝนแล้ว สภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็มีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลต่อการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
โดยกรมอุตุฯ ระบุข้อมูลเชิงลึกว่า อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งถือเป็นระดับที่อันตรายต่อการเดินเรือ
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจึงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเด็ดขาด
สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางทะเล
อากาศเย็นลงทั่วประเทศอุณหภูมิปรับลด 1-5 องศา
ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มที่ปริมาณฝนจะลดลง แต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง
หลังจากนั้น อากาศจะเริ่มหนาวเย็นลงกับมีลมแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลโดยตรงต่อสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาค
ภาคอีสานหนาวเย็นลง 3-5 องศา Celsius
สำหรับการคาดการณ์อุณหภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จะมีการลดลงของอุณหภูมิอย่างชัดเจนประมาณ 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าสูงและอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้
ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยประมาณ 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส
กรมอุตุฯ ขอให้ประชาชนทั่วไปดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกษตรกรควรเตรียมแผนป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร
ตารางเวลาฝนตกและช่องทางติดต่อกรมอุตุฯ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก แบ่งตามระยะเวลาที่มีประกาศชัดเจน ดังนี้ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เป็นช่วงที่มีฝนตกหนัก
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 สถานการณ์จะรุนแรงขึ้นเป็นฝนตกหนักมาก และยังคงต่อเนื่องไปถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งยังคงมีฝนตกหนักมากเช่นเดิม
และสุดท้ายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วงเตือนภัย ยังคงมีประกาศให้ระวังฝนตกหนักมากต่อไปจนถึงสิ้นสุดวัน
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง
สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือที่เบอร์ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ กรมอุตุฯ จะมีกำหนดออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น. เพื่ออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนรับทราบ
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