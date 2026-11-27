กรมศุลกากรกักตู้ต้องสงสัย 113 ตู้ ตามข้อมูล BAN เตรียมปรับค่าปรับ 500,000 บาท
กรมศุลกากรตรวจสอบตู้ต้องสงสัย 113 ตู้จากข้อมูล BAN พบความผิด 14 ตู้ และกักอีก 52 ตู้ ขณะนี้ปรับเกณฑ์ค่าปรับเป็น 500,000 บาทต่อชิปเมนต์เพื่อป้องขยะอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานศุลกากรท่าเรือ แหลมฉบัง ยืนยันว่ากำลังติดตามและตรวจสอบข้อมูลการข่าวอย่างใกล้ชิดจากเครือข่าย Basel Action Network ( BAN) อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการนำเข้าของเสียผิดกฎหมายเข้าสูประเทศไทย กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง กรมศุลกากร ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับตู้สินค้าต้องสงสัยจำนวน 113 ตู้ ซึ่งเชื่อว่าอาจเข้าข่ายการนำเข้าของเสียที่ขัดต่อ อนุสัญญา Basel
นายภาณุ ลิ้มวงศ์ยุติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าของกรณีนี้ โดยระบุว่าตู้สินค้าต้องสงสัยทั้งหมด 113 ตู้ ที่เครือข่าย BAN แจ้งเบาะแสไว้ตั้งแต่เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ได้ถูกนำมาตรวจสอบอย่างละเอียด โดยในจำนวนนี้มีตู้สินค้าบางส่วนที่ไม่ได้เดินทางเข้าประเทศไทย แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้สาธารณชนAlso readดาวกับดวงวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569
ผลการตรวจสอบตู้ต้องสงสัย 113 ตู้
จากการติดตามและตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยจำนวน 113 ตู้ พบว่าปัจจุบันมีสถานะการดำเนินการดังนี้ มีตู้สินค้าจำนวน 7 ตู้ ที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่เดินทางเข้าประเทศไทย มีตู้สินค้าอีก 70 ตู้ ที่ทางกรมศุลกากรได้ดำเนินการแจ้งกักสินค้าไว้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อตรวจพบการกระทำความผิดจำนวน 14 ตู้ ส่วนตู้สินค้าจำนวน 52 ตู้ ยังคงอยู่ในสถานะกักสินค้าเพื่อรอการตรวจสอบอย่างละเอียด และเหลืออีก 36 ตู้ ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าระวังการนำเข้าอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ นายภาณุ ลิ้มวงศ์ยุติ ยังเปิดเผยภาพรวมของการติดตามข้อมูลจากเครือข่าย Basel Action Network (BAN) โดยรับแจ้งเบาะแสตู้สินค้าต้องสงสัยรวม 861 ตู้ เมื่อตัดข้อมูลซ้ำออกจะเหลือ 833 ตู้ ผลการตรวจสอบพบว่าไม่เดินทางเข้าประเทศไทย 447 ตู้ ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 190 ตู้ และพบการกระทำความผิด 108 ตู้ ในจำนวนนี้มีการส่งกลับออกนอกประเทศแล้ว 85 ตู้ และอีก 23 ตู้ อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมายตามระเบียบที่กำหนด
มาตรการเข้มงวดใหม่สำหรับเศษโลหะ
เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตราย กรมศุลกากรได้กำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นสำหรับตู้สินค้าที่สำแดงว่าเป็นเศษโลหะ โดยกำหนดให้เปิดตรวจทางกายภาพ 100% ต่อชิปเมนต์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับมาตรการเดิมที่กำหนดไว้เพียงประมาณ 30% ต่อชิปเมนต์ มาตรการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่นำเข้ามีความถูกต้องและปลอดภัยจริง
นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสินค้าถึงสถานที่ประกอบการปลายทาง เนื่องจากกระบวนการคัดแยกและตรวจสอบวัตถุดิบเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางที่มีความซับซ้อน เพื่อเป็นการยืนยันแหล่งที่มาและความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบที่นำเข้า ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้นในการสกัดกั้นการนำเข้าของเสียผิดกฎหมาย
ปรับเกณฑ์ค่าปรับและควบคุมการนำเข้า
ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 2569 เป็นต้นไป กรมศุลกากรได้ปรับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าปรับใหม่ โดยปรับเป็น 500,000 บาท ต่อชิปเมนต์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากเดิมที่คิดค่าปรับเป็น 20% ของราคาสินค้ารวมอากร แต่มีการกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ 500,000 บาท พร้อมให้ยึดของกลางเป็นของแผ่นดินหรือสั่งส่งกลับออกนอกประเทศ และกำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด
สำหรับมาตรการควบคุมการนำเข้าเศษโลหะนั้น คณะทำงานที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญหลายประการ โดยสิ่งเจือปนที่ไม่ใช่เศษเหล็กต้องไม่เกิน 2% และของเสียอันตรายตามอนุสัญญา Basel ต้องไม่เกิน 0.1% นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิ์นำเข้านั้นจะต้องเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามลำดับที่ 59, 60 หรือ 106 และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น
ที่สำคัญ การนำเข้าเศษโลหะเพื่อการจำหน่ายต่อถูกห้ามอย่างเด็ดขาด และต้องมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากต่างประเทศเข้ามายืนยันว่าสินค้าที่นำเข้าไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือของเสียอันตรายปะปนมา เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย นายภาณุ ลิ้มวงศ์ยุติ ยืนยันว่ากรมศุลกากรให้ความสำคัญกับข้อมูลการข่าวจากทุกช่องทาง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จะไม่อนุญาตให้ประเทศไทยเป็นปลายทางของขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายจากต่างประเทศอย่างเด็ดขาด
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