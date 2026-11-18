กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-22 พ.ย.ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุฯ ประกาศเตือนภัยภาคใต้ช่วง 18-22 พฤศจิกายน มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนอุณหภูมิประเทศไทยตอนบนจะสูงขึ้นในช่วงปลายเดือน
กรมอุตุ นิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ภาคใต้ ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีโอกาสเกิด ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยสถานการณ์จะเริ่มมีนัยสำคัญในช่วงวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทาง
ความเสี่ยงต่อสาธารณภัย เช่น น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เป็นประเด็นหลักที่หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเชิงเขาหรือพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างรวดเร็วAlso readกรมอุตุฯเตือนภาคใต้ 18-22 พ.ย.69 ฝนถล่ม ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำหลาก
รายละเอียดสภาพอากาศและอุณหภูมิในแต่ละภูมิภาค
ในช่วงวันที่ 23 ถึง 24 พฤศจิกายนนี้ ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง
สำหรับภาคใต้ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร พร้อมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยลมตะวันออกมีความเร็วระหว่าง 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สถานการณ์ลมมรสุมและคลื่นทะเลในอ่าวไทย
พื้นที่อ่าวไทยตอนล่างยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีลมตะวันออกที่มีความเร็วระหว่าง 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเรือเล็กที่ออกทะเล
อุณหภูมิขั้นต่ำในพื้นที่นี้تراวจระหว่าง 18 ถึง 24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30 ถึง 34 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 10 ถึง 15 องศาเซลเซียส และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 30 ของพื้นที่ทางตอนบนของภาคด้วย
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามพื้นที่ภูเขาและที่ราบสูง
ในบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิจะลดลงระหว่าง 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเร็วระหว่าง 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้บรรยากาศมีความหนาวเย็นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและอีสานตอนบนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 9 ถึง 16 องศาเซลเซียส
ส่วนในภาคกลางและตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยหรือสูงขึ้นบ้างdepending on the specific day โดยลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็วระหว่าง 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 ถึง 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 26 ถึง 35 องศาเซลเซียสตามภูมิภาคต่างๆ
คำเตือนสำหรับเรือเล็กและผู้ใช้เส้นทางน้ำ
กรมอุตุนิยมวิทยายังได้ระบุเพิ่มเติมว่า พื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปจนถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกจะมีความเร็วระหว่าง 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร
ผู้ที่ใช้เส้นทางเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากคลื่นสูงและลมแรง อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางทะเลและอาชีพประมง จึงควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเสมอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที
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