กรมอุตุฯ เผย ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ อีสานตอนบน ตะวันออก และใต้ตอนล่าง กรุงเทพปริมณฑลฝนร้อยละ 40 ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรวันที่ 18 มิถุนายน 2569
กรมอุตุฯ เผย ประเทศไทย มี ฝนตกหนัก บางแห่ง ใน ภาคเหนือ อีสานตอนบน ตะวันออก และ ใต้ตอนล่าง กรุงเทพปริมณฑลฝนร้อยละ 40 ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรวันที่ 18 มิถุนายน 2569 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ภาค ตะวันออก และภาค ใต้ตอนล่าง มี ฝนตกหนัก บางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย กรุงเทพและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม.
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ฝนตกหนัก กรมอุตุฯ ประเทศไทย ภาคเหนือ อีสานตอนบน ตะวันออก ใต้ตอนล่าง
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