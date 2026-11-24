กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฝนตกหนักภาคใต้ 27-30 พ.ย. 69 เตรียมพร้อมน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 3 เตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 27-30 พฤศจิกายน 2569 ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมแรงอ่าวไทยสูง 2 เมตร
กรมอุตุ นิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยระบุชัดเจนว่าสถานการณ์ฝนจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งตรงกับช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นเวลา 4 วันต่อเนื่องกัน
ระยะเวลาดูแลพื้นที่เสี่ยงภัยฝน
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวภาคใต้จะมีความเสี่ยงสูงต่อภัยธรรมชาติจากการตกของฝนที่รุนแรงและต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและบางส่วนของภาคใต้ตอนกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงAlso readเลขนางฟ้า 111 333 888 1010 เสริมดวงงานตามความเชื่อตัวเลขศาสตร์
กลไกการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สาเหตุหลักของการเกิดพายุครั้งนี้มาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้อากาศทั่วไปเย็นลงและเกิดกระแสลมแรง
นอกจากนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้ฝนมีความหนาแน่นและยาวนานขึ้นอย่างมาก
ผลกระทบต่อน้ำท่วมและคลื่นทะเล
ประชาชนต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสะสมตัวของมวลน้ำ
ในส่วนของสภาพทะเล อ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นระดับคลื่นที่อันตรายต่อเรือขนาดเล็กและผู้ที่ทำกิจกรรมทางทะเลเป็นอย่างยิ่ง
คำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงว่าชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างละเอียด และต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำและคลื่นลมแรง
สำหรับประชาชนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน จะมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลง
เพื่อให้ความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอแนะนำใหประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างต่อเนื่อง
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอัปเดตได้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือติดต่อสายด่วน 0-2399-4012-13 และหมายเลข 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยและถูกต้องตามสถานการณ์จริง
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