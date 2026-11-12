กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนัก ภาคใต้ 7 จังหวัดเผชิญน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับสุดท้าย เตือน 7 จังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 โดยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ภาคใต้ ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเวลาในช่วงเช้าของวันเดียวกัน เพื่อป้องกันอันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาอันสั้น
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันรุนแรง
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุชัดเจนว่า จังหวัดที่ได้รับการแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายสูงสุดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยประชาชนในพื้นที่เหล่านี้จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากได้สูงมากหากฝนยังคงตกสะสมต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนานAlso readvivo ทดสอบกล้อง X500 Pro Max กับคอนเสิร์ต NCT 127 ชูฟีเจอร์ Auto Framing และ LOFIC รองรับเลนส์เสริม ZEISS
นอกจากจังหวัดที่ระบุถึงผลกระทบในระดับรุนแรงแล้ว ยังมีอีก 14 จังหวัดในภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล โดยพื้นที่เหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อวิถีชีวิตและการเดินทางของประชาชนในท้องถิ่น
กลไกการเกิดพายุและผลกระทบทางทะเล
สาเหตุหลักของการเกิดฝนตกหนักในบริเวณนี้ มาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งมีกำลังปานกลาง ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้กำลังอ่อนลง ส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนและเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนบน
สำหรับสถานการณ์คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเริ่มมีกำลังอ่อนลงจากเดิม เป็นกำลังปานกลาง โดยมีความสูงของคลื่นประมาณ 2 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งยังคงเป็นอันตรายต่อการเดินเรือชาวเรือจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
แผนปฏิบัติและช่องทางติดตามข้อมูลอัปเดต
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน กรมอุตุนิยมวิทยาขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา https://tmd.go.th หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 0-2399-4012-13 และสายด่วน 1182
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาขอเน้นย้ำว่าเป็นการประกาศฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้ครั้งนี้ โดยหลังจากนี้สภาพอากาศจะกลับสู่สภาวะปกติในลำดับต่อไป แต่ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อป้องกันอุบัติภัยทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้
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