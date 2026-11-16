กรมอุตุฯ เตือน 18-22 พ.ย. ฝนตกหนักถึงหนักมาก ภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่ 5 เตือนภาคใต้ 18-22 พ.ย. นี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมแรงในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออก ประกาศฉบับที่ 5 เรื่อง ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ ซึ่งมีผลกระทบระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 อย่างชัดเจน โดยระบุสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าพื้นที่ใน ภาคใต้ จะต้องเผชิญกับฝนที่ตกต่อเนื่องและรุนแรงในหลายจังหวัด พร้อมทั้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณที่ลุ่มต่ำ
รายละเอียดผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัย
กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยบางแห่งอาจมีฝนตกหนักมากเป็นพิเศษ ซึ่งความรุนแรงของฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจนำไปสู่สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายมากAlso readสืบนครบาลจับกุม 'ศักดิ์สยาม' ยอมรับล่วงละเมิดเด็ก 9 ขวบ 3 ครั้ง
พื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากเป็นจุดที่น้ำจะไหลมารวมตัวกันอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เหล่านี้ควรเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล
นอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้ว คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งสร้างความอันตรายต่อการเดินเรืออย่างมาก
กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงว่า ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างละเอียดและเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีและคลื่นลมแรงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทางหน่วยงานภาครัฐขอให้ระงับการออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 นี้ เพื่อบรรเทาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
ผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบน
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมกับลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรก ก่อนที่สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปสู่อากาศหนาวเย็นลงพร้อมลมแรง โดยปัจจัยหลักมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
นอกจากนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิที่ลดลง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส
คำแนะนำและช่องทางติดตามข้อมูล
กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกษตรกรควรดำเนินการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรจากฝนและลมแรง
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทางกรมอุตุฯ ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง และแนะนำให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.tmd.go.th หรือติดต่อหมายเลข 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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