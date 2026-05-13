กรมศิลปากรไทยถูกกระทรวงวัฒนธรรมฯ กัมพูชาโต้ถูกตัดต่อขึ้นทะเบียนโบราณสถานในพื้นที่ชายแดน

กระทรวงวัฒนธรรมฯ กัมพูชาออกแถลงการณ์อัดการตัดสินใจของกรมศิลปากรของไทย ในการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพิ่มเติม โดยหลักฐานส่วนใหญ่ตัวเมืองปราสาทตาเมือน ปราสาทตาควาย ปราสาทคนา และโบราณสถานอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน ซึ่งนับว่าอยู่ในความดูแลของราชอาณาจักรกัมพูชา แถลงการณ์ระบุว่า การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย และไม่มีผลทางกฎหมาย การขึ้นทะเบียนดังกล่าวปราศจากมูลความจริงโดยสิ้นเชิง และไม่อาจเป็นหลักฐานอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดน
กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์แห่งราช อาณาจักรกัมพูชา ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 แสดงการ ‘ประท้วงอย่างรุนแรง’ และปฏิเสธอย่างหนัก ต่อการตัดสินใจของกรมศิลปากรของไทย ใน การขึ้นทะเบียน โบราณสถาน เพิ่มเติม โดยรวม ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาควาย ปราสาทคนา และ โบราณสถาน อื่นๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณ ชายแดน ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของราช อาณาจักรกัมพูชา แถลงการณ์ของ กระทรวงวัฒนธรรมฯ กัมพูชา ระบุว่า การดำเนินการฝ่ายเดียวนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ และไม่มีผลทางกฎหมายใดๆ การขึ้นทะเบียน ดังกล่าวปราศจากมูลความจริงโดยสิ้นเชิง และไม่อาจใช้เป็นหลักฐานอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดน หรือใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดเขตแดนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ.
