กรมส่งเสริมการค้าจัด T Mark Clinic ครั้งที่ 2 ปี 2569 ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อนำผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากลผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) พร้อมเสวนาจากผู้ประสบความสำเร็จ
กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมและยกระดับศักยภาพ ผู้ประกอบการไทย อย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม " T Mark Clinic ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก พร้อมแนะนำแนวทางยกระดับ ผู้ประกอบการไทย สู่ มาตรฐานสากล ผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ( T Mark ) ที่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันสินค้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตราสัญลักษณ์ T Mark เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพสินค้าและบริการไทยที่ไม่เพียงแต่มีมาตรฐานสูง แต่ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยกรมฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกระทรวงแรงงาน (สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน) และกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ในการร่วมรับรองตราสัญลักษณ์นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าไทยในเวทีโลก กิจกรรม " T Mark Clinic ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569" จัดขึ้น ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกว่า 200 ราย ภายในงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมฟังเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Thailand Trust Mark พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้ ในหัวข้อ "สร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณคณานันต์ ตั้งสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ 'ช้างคู่ลูกโลก' และคุณจิตรวลัย สันติวัฒนา ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจอาหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืช KING ซึ่งทั้งสองท่านได้ร่วมแบ่งปันความสำเร็จในการนำสินค้าไทยสู่ตลาดส่งออก พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการขอรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้ มาตรฐานสากล อย่างครบวงจร การจัดกิจกรรม T Mark Clinic ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการไทยผ่านการสร้างแบรนด์และการรับรองมาตรฐานระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าที่มีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ไทย เช่น อาหารแปรรูป สมุนไพร ผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งตรา T Mark ถือเป็นใบเบิกทางสำคัญในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการสูงทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองจะได้รับการสนับสนุนจากกรมฯ ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ การเจรจาธุรกิจแบบ一对一 (B2B) และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั่วโลก ทำให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับและสามารถแข่งขันกับสินค้าจากประเทศอื่นได้อย่างมีศักยภาพ ในระยะยาว กรมฯ ตั้งเป้าที่จะขยายจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับตรา T Mark ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาเกณฑ์การรับรองให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกมั่นใจในสินค้าไทยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และผลิตอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไ.
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม "T Mark Clinic ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก พร้อมแนะนำแนวทางยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากล ผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ที่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันสินค้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตราสัญลักษณ์ T Mark เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพสินค้าและบริการไทยที่ไม่เพียงแต่มีมาตรฐานสูง แต่ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยกรมฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกระทรวงแรงงาน (สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน) และกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ในการร่วมรับรองตราสัญลักษณ์นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าไทยในเวทีโลก กิจกรรม "T Mark Clinic ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569" จัดขึ้น ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกว่า 200 ราย ภายในงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมฟังเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Thailand Trust Mark พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้ ในหัวข้อ "สร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณคณานันต์ ตั้งสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ 'ช้างคู่ลูกโลก' และคุณจิตรวลัย สันติวัฒนา ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจอาหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืช KING ซึ่งทั้งสองท่านได้ร่วมแบ่งปันความสำเร็จในการนำสินค้าไทยสู่ตลาดส่งออก พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการขอรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้มาตรฐานสากลอย่างครบวงจร การจัดกิจกรรม T Mark Clinic ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการไทยผ่านการสร้างแบรนด์และการรับรองมาตรฐานระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าที่มีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ไทย เช่น อาหารแปรรูป สมุนไพร ผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งตรา T Mark ถือเป็นใบเบิกทางสำคัญในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการสูงทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองจะได้รับการสนับสนุนจากกรมฯ ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ การเจรจาธุรกิจแบบ一对一 (B2B) และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั่วโลก ทำให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับและสามารถแข่งขันกับสินค้าจากประเทศอื่นได้อย่างมีศักยภาพ ในระยะยาว กรมฯ ตั้งเป้าที่จะขยายจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับตรา T Mark ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาเกณฑ์การรับรองให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกมั่นใจในสินค้าไทยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และผลิตอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไ
T Mark Thailand Trust Mark ผู้ประกอบการไทย การค้าระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล
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