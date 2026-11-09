กรมอุตุฯ ประกาศฝนตกหนักภาคใต้ 9-13 พ.ย. 69 เตือนน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ช่วง 9-13 พฤศจิกายน 2569 พร้อมเตือนคลื่นลมแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทย อุณหภูมิประเทศไทยตอนบนลดลง
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฉบับที่ 3 (301/2569) ซึ่งระบุไว้ว่าในช่วงวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อฝนตกต่อเนื่องและรุนแรง โดยประชาชนในพื้นที่ต้องเตรียมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ในทันที
รายละเอียดฝนตกหนักและผลกระทบทางอุทกวิทยา
ประกาศฉบับนี้ชี้ชัดว่าพื้นที่เสี่ยงสูงคือบริเวณลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานอาจรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักไม่ทัน การเกิดน้ำท่วมฉับพลันถือเป็นภัยคุกคามหลักที่กรมอุตุฯ เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนการอพยพหากสถานการณ์เลวร้ายลงAlso readAOT แถลง 4 มาตรการ แก้วิกฤติ Cargo สุวรรณภูมิ เร่งระบายสินค้าตกค้าง
มาตรการความปลอดภัยทางทะเลและคลื่นสูง
สำหรับสถานการณ์ทางทะเล กรมอุตุฯ ระบุชัดเจนว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุด และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางทะเลที่อาจเกิดขึ้น
อุณหภูมิประเทศไทยตอนบนและมวลอากาศเย็น
与此同时 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในหลายภูมิภาค
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแต่ละภูมิภาค
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ประชาชนควรดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง และเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
ช่องทางติดตามข้อมูลและประกาศฉบับถัดไป
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://tmd.go.th หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรมอุตุฯ จะออกประกาศฉบับถัดไปในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น.
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy