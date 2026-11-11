กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนัก ภาคใต้ 12-13 พ.ย. 2569 รับมือภัยพิบัติ
กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 8 ภาคใต้เผชิญฝนตกหนักถึงหนักมาก 12-13 พ.ย. 69 พร้อมเตือนคลื่นลมแรงในอ่าวไทยตอนล่างสูง 2-3 เมตร เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนัก ภาคใต้ 12-13 พ.ย. 2569 รับมือภัยพิบัติ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับที่ 8 (306/2569) เรื่อง " ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569)" เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 05.00 น. เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ภาคใต้ ให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรง โดยประกาศดังกล่าวชี้แจงว่าในช่วงวันที่ 12 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 บริเวณ ภาคใต้ จะมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มได้
รายละเอียดฝนตกหนัก ภาคใต้ 12-13 พ.ย. 69
ประกาศฉบับที่ 8 ระบุว่า ในระหว่างวันที่ 12 และ 13 พฤศจิกายน 2569 นี้ ภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่น และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างรุนแรงAlso readกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน ภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากถึง 13 พ.ย. คลื่นลมแรง อ่าวไทย-อันดามัน 2 เมตร ขณะที่ภาคเหนืออากาศเย็นลงมีลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยาได้เน้นย้ำให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนำไปสู่สภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลาดเชิงเขา Near ที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางน้ำไหลผ่าน และในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มักเป็นจุด汇集了น้ำและเกิดน้ำขังได้ง่าย
สถานการณ์คลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นตามลำดับ โดยในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร และมีฝนฟ้าคะนองซึ่งจะทำให้คลื่นมีขนาดสูงมากเกินกว่า 3 เมตร
ผลกระทบต่อการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเล
สำหรับการเดินเรือในทะเล กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างสูง และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางทะเล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ควรงดการออกจากฝั่งในระยะนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เนื่องจากคลื่นลมที่รุนแรงอาจทำให้เรือเล็กเสียหลักหรืออับปางได้
สภาพอากาศทั่วไปและการดูแลสุขภาพ
สำหรับประเทศไทยในภาพรวม ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยบริเวณภาคเหนือมีฝนตกในบางพื้นที่ ซึ่งประชาชนทั่วไปควรดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
ในส่วนของการเกษตร เกษตรกรควรเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ และอากาศเย็นในพื้นที่ภาคเหนือ
สาเหตุทางอุตุนิยมวิทยาและช่องทางติดตามข้อมูล
สถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน
ขณะเดียวกัน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรง
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศฉบับต่อไปได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2399-4012-13 และ 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศนี้กำหนดให้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับถัดไปในช่วงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เพื่ออัพเดทสถานการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที
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