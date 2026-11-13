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กรมอุตุฯ เตือน 13-19 พ.ย. 69 ฝนตกหนักภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
กรมอุตุฯ เตือน 13-19 พ.ย. 69 ฝนตกหนักภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุฯ · กรมอุตุนิยมวิทยา · พยากรณ์อากาศ
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กรมอุตุฯ ประกาศสภาพอากาศ 7 วัน ahead ถึง 19 พ.ย. 69 ภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ภาคเหนือ-อีสานอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ พยากรณ์อากาศ ประจำวันประจำภาค ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยระบุถึงแนวโน้มสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำคัญในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ครอบคลุมทั้งเรื่องอุณหภูมิที่สูงขึ้นในบางช่วง และสถานการณ์ฝนที่อาจนำไปสู่ภัยธรรมชาติใน ภาคใต้ ซึ่งประชาชนจำเป็นต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ 13 ถึง 16 พฤศจิกายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีหมอกในตอนเช้า โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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ต่อมาในช่วงวันที่ 17 ถึง 19 พฤศจิกายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นในระยะแรกพร้อมทั้งมีลมกระโชกแรงบางแห่ง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกิจวัตรประจำวันของผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ได้

สถานการณ์ลมมรสุมและคลื่นลมในอ่าวไทย

สำหรับบริเวณภาคใต้ในช่วงวันที่ 14 ถึง 17 พฤศจิกายน 2569 จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

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ในช่วงวันที่ 18 ถึง 19 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวังและมาตรการความปลอดภัย

กรมอุตุนิยมวิทยาได้แนะนำให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงดินโคลนถล่มซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมตลอดช่วงวันที่ 18 ถึง 19 พฤศจิกายน 2569

ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินขณะทำการประมงหรือเดินทางทางทะเล

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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กรมอุตุฯ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ภาคใต้ น้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม คลื่นลมแรง

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