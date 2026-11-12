กรมป้องกันฯ เตือน 10 จังหวัดปภ.ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน 10 จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น 0.20-0.60 เมตร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยนายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้สั่งการให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดใน 10 จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการคาดการณ์ว่าระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปี 2569 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลัน
รายละเอียดปริมาณน้ำและผลกระทบในพื้นที่
กรมชลประทานได้แจ้งสถานะการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 9 โดยคาดการณ์ในช่วงวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จะอยู่ที่ประมาณ 1,200-1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในช่วง 1,500-1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีAlso readสาธิตพีไอเอ็ม ฉลอง 10 ปีแห่งความภาคภูมิใจ จากวิสัยทัศน์สร้างคน สู่การเรียนรู้เพื่อโลกอนาคต
จากสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราราว 1,000-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.20-0.60 เมตร ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาตรการรับมือและเครือข่ายการทำงาน
กอปภ.ก. ได้ประสานงานกับ 10 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เขต 2 สุพรรณบุรี และเขต 16 ชัยนาท ให้ประชาสัมพันธ์เตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และร้านอาหาร ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรง ให้จังหวัดประสานกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยง
ขั้นตอนการปฏิบัติและช่องทางติดต่อช่วยเหลือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันสถานการณ์และลดความตื่นตระหนกในสังคม
สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ควรเตรียมพร้อมรับมือและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำ หากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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