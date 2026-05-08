กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณีผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำอำเภอธัญบุรี ขณะฝึกทักษะวิชาชีพ

กรมราชทัณฑ์ ออกมาชี้แจงกรณีผู้ต้องขังชายหลบหนีออกจากเรือนจำอำเภอธัญบุรี ขณะออกมาฝึกทักษะวิชาชีพ โดยเหลือโทษจำคุกอีก 23 วัน เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัว พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

กรมราชทัณฑ์ ได้ออกมาชี้แจงกรณีผู้ต้องขังชายชื่อ นายเสกสรร รูปทอง อายุ 37 ปี 10 เดือน หลบหนีออกจาก เรือนจำอำเภอธัญบุรี ขณะที่กำลังออกมา ฝึกทักษะวิชาชีพ ภายนอกเรือนจำ โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 10.47 น.

ผู้ต้องขังรายดังกล่าวกำลังต้องโทษจำคุกในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย และเหลือโทษอีก 23 วัน โดยมีกำหนดพ้นโทษในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงได้รับการคัดเลือกให้ออกมาฝึกทักษะวิชาชีพภายนอกเรือนจำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวออกจากเรือนจำ ผู้ต้องขังได้อาศัยช่วงเวลาระหว่างออกฝึกวิชาชีพบริเวณด้านหน้าเรือนจำ เดินหลบหนีออกทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำ ก่อนขึ้นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เพื่อหลบหนีออกจากเรือนจำ ภายหลังเกิดเหตุ กรมราชทัณฑ์ โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ และเรือนจำอำเภอธัญบุรี ได้เร่งประสานกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องขังรายดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี โทรศัพท์หมายเลข 083 074 1060, 02 577 2341 หรือสายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโม

