กรมพัฒนาที่ดินเผยสูตรดินปลูกผักคนเมืองเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
กรมพัฒนาที่ดินแนะนำสูตรดินปลูกผักคนเมืองผสมอินทรียวัตถุ 50% ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและป้องกันปัญหาดินอัดแน่นใน urban farming
กรมพัฒนาที่ดิน นำเสนอแนวทางเตรียมดินสำหรับปลูกพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับภายใต้หัวข้อ สูตรดินปลูกพืชผักคนเมือง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตในเมือง
การแพร่กระจายความรู้ดังกล่าวเกิดขึ้นในงานอีจันแฟร์ x มูนริมเลค 2026 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี และได้รับสนับสนุนจากลอตเตอรี่พลัส ณ เมืองทองธานี งานนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้เทคนิคการปลูกผักที่ปลอดภัยและสร้างรายได้เสริมAlso readไผ่-น้ำตาล เที่ยวแพร่แซวกันสนั่น ไผ่โพสต์รีวิวนาฬิกา-วิวธรรมชาติยาวเหยียด
องค์ประกอบและสัดส่วนส่วนผสมดินปลูกพืชผัก
สูตรดินปลูกพืชผักคนเมืองกำหนดสัดส่วนหลักให้ใช้ดินร้อยละ 50 ผสมกับวัสดุอินทรีย์ร้อยละ 50 เพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่เมืองและเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รายละเอียดส่วนผสมตามสูตรที่ระบุไว้ประกอบด้วยดินในสัดส่วนร้อยละ 50 ปุ๋ยหมักร้อยละ 20 ขุยมะพร้าวร้อยละ 10 แกลบดำร้อยละ 10 และเปลือกมะพร้าวสับร้อยละ 10 ซึ่งแต่ละวัตถุดิบมีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างและสุขภาพของดิน
ในส่วนของบทบาทวัตถุดิบสำคัญนั้น ดินทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะของต้นพืชและให้ธาตุอาหาร ขณะที่ปุ๋ยหมักทำหน้าที่เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักสำหรับพืช
วัสดุปรับปรุงโครงสร้างอย่างขุยมะพร้าว แกลบดำ และเปลือกมะพร้าวสับ จะช่วยในการปรับโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีความพรุน มีช่องว่างสำหรับการระบายน้ำที่ดี และทำให้ดินมีความอุ้มน้ำ ซึ่งช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมเมือง
เมื่อนำดินและวัสดุเหลือใช้มาผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันและรดน้ำให้ความชื้นสม่ำเสมอ จะช่วยให้ได้พืชผักอาหารที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมเมืองซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
ปัญหาดินอัดแน่นและแนวทางการป้องกันเชิงลึก
การอัดแน่นของดิน หรือ Soil Compaction เป็นหนึ่งในปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินต่อการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญและพบได้บ่อยในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไป
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อดินถูกกดทับจากการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรหรือการเหยียบย่ำซ้ำ ๆ ทำให้ช่องว่างในดินลดลง น้ำและอากาศซึมผ่านได้ยาก ส่งผลให้รากพืชเจริญเติบโตและหยั่งลึกลงไปในดินได้ไม่ดี
มีข้อมูลระบุว่าร้อยละ 60 ของสาเหตุสำคัญของการอัดแน่นของดินเกิดจากการทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตและต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในระยะยาว
ภาพประกอบผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสภาพดินอัดแน่นแสดงให้เห็นว่าดินอัดตัวแน่น ทำให้ลำบากในการจัดการธาตุอาหารพืช ชุดราก มีรากสั้นและยากในการดูดแร่ธาตุอาหาร และมักมีน้ำขังในแปลงปลูก
แนวทางการป้องกันปัญหาดินอัดแน่นที่นำเสนอประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่ การลดการใช้เครื่องจักรกลหนัก การหลีกเลี่ยงการไถพรวนขณะดินเปียก การกำหนดเส้นทางวิ่งของเครื่องจักรให้ชัดเจน การจัดระบบหมุนเวียนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลราษฎร์นิยมอำเภอบ้านไทรน้อย
หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี น.ส.จริญญา เล่าถึงที่มาของการทำเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงดิน และการต่อสู้เพื่อสร้างรายได้และพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
แนวคิดเริ่มต้นเกิดจากความสนใจในการปลูกผักอินทรีย์ ซึ่งต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องดินเป็นหลัก เพราะเกษตรอินทรีย์คือการปลูกพืชจากดิน จึงต้องศึกษาว่าดินในพื้นที่ขาดอะไรหรือเหมาะกับพืชชนิดใด
น.ส.จริญญา อธิบายว่าได้รับการสนับสนุนและองค์ความรู้จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี ซึ่งช่วยเหลือในเรื่องของการตรวจดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยสอนให้เก็บตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์ผล
ผลวิเคราะห์ออกมาก็จะบอกได้ว่าดินของเราเป็นดินชุดไหน เหมาะกับการปลูกพืชประเภทไหน และจะต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด
การเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมที่พึ่งพาพ่อค้าคนกลางซึ่งเกษตรกรไม่มีสิทธิ์ในการต่อรองราคา เป็นแรงผลักดันสำคัญให้คนรุ่นใหม่หันมาศึกษาหาความรู้และกำหนดทิศทางทางการตลาดด้วยตนเอง
กลยุทธ์เพิ่มมูลค่าและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
สำหรับการปลูกผักเพื่อการค้าขาย น.ส.จริญญาเน้นการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและไม่ใช้สารเคมี แต่ต้องอาศัยการศึกษาหาวิธีทดแทนเพื่อรักษาผลผลิตและยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ
การขอรับรองมาตรฐานถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต โดยต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานส่วนกลางอย่างกรมวิชาการ ทั้งมาตรฐานออร์แกนิค ไทยแลนด์ และมาตรฐาน GAP
ขณะเดียวกัน ยังมีการรวมกลุ่มสมาชิกและคนในชุมชนเพื่อจัดทำมาตรฐาน PGS ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรีเข้ามาให้ความรู้ ส่งเสริม และชี้แนะจุดที่ยังขาดแคลน
น.ส.จริญญายอมรับว่าราคาผักของกลุ่มสูงกว่าผักทั่วไปในท้องตลาดราวสองเท่าตัว แต่สะท้อนถึงต้นทุนความพยายามและความปลอดภัย รวมถึงกระแสความใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
ผู้บริโภคยุคใหม่มีความตระหนักในเรื่องของสารเคมีกันมากขึ้น และกลุ่มคนรักสุขภาพให้ความสำคัญกับสินค้าของเกษตรกรอินทรีย์ที่เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
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