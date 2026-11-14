กรมป่าไม้เร่งตรวจสอบแก้มลิงหนองคล้อ ส่องขบวนการแอบบุกรุกป่า 1,000 ไร่ อ้างขอเงินชดเชย
กรมป่าไม้สั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุโขทัย ตรวจสอบความชัดเจนกรณีแก้มลิงทุ่งหนองคล้อ พบเบาะแสการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติกว่า 1,000 ไร่ เพื่อหวังรับค่าชดเชยที่ดิน
กรมป่าไม้ โดยนาย นิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดี กรมป่าไม้ สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 จังหวัดตาก เร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัด สุโขทัย เพื่อป้องกันกลุ่มบุคคลที่อาจใช้โครงการรัฐเป็นเครื่องล่อในการแสวงหาผลประโยชน์
การดำเนินงานครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการประสานงานระหว่างกรมป่าไม้กับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 จังหวัดสุโขทัย ที่เปิดเผยว่าพบเบาะแสการกระทำผิดในพื้นที่ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย ซึ่งมีการเคลมพื้นที่ทำการเกษตรและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในลักษณะที่คล้ายกับการติดตั้งเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อรอฟังผลโครงการชดเชยเงินAlso readอธิบดีธรณี แจงปมอุทยานธรณีสตูลได้รับใบเหลืองยูเนสโก ยันไม่นิ่งนอนใจเร่งแก้ไข
กลโกงแกล้งปลูกพืชหวังเงินชดเชยโครงการ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวถูกวิเคราะห์ว่าอาจเป็นขบวนการที่จัดเตรียมพื้นที่ก่อนหรือระหว่างการดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหนองคล้อย โดยมีการปรับสภาพดินและปลูกพืชหรือสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างกะทันหัน เพื่อสร้างความชอบธรรมในการเรียกร้องค่าเวนคืนที่ดินและค่าชดเชยความเสียหาย ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวอาจยังคงสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติและยังไม่ได้รับการอนุมัติการใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการ
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่จริงโดยละเอียด เพื่อเปรียบเทียบพิกัดแปลงที่ดินกับขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบประวัติการใช้ประโยชน์ในบริเวณดังกล่าวอย่างครอบคลุม เพื่อตัดประเด็นการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินป่าไม้ซึ่งผิดกฎหมายออกไปจากกระบวนการจัดสรรงบประมาณของรัฐ
ข้อบังคับกฎหมายป่าไม้ฉบับล่าสุด ปี 2568
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พันลำและป่าแม่มอการ เพื่อจัดตั้งโครงการดังกล่าว ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ (กรมชลประทาน) เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 72/2568 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568
ข้อปฏิบัติสำคัญตามแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะข้อ 6 บังคับให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องคอยสอดส่องดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ หากตรวจพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทราบทันทีพร้อมจัดส่งหลักฐานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
ความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความเสียหายเกิดขึ้นในเขตพื้นที่อนุญาต แต่ผู้ได้รับอนุญาตได้ละเลยหรือไม่แจ้งให้ทราบทันที ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จ และต้องดำเนินการฟื้นฟู ดูแล และบำรุงรักษาพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุด ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบการใช้งานพื้นที่ป่าสงวน
อธิบดีกรมป่าไม้ ย้ำว่าความสำคัญของการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการสนับสนุนโครงการภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง แต่ทุกหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ละเลยจนเกิดช่องโหว่ให้บุคคลที่สามเข้ามาแอบอ้างสิทธิ์หรือบุกรุกพื้นที่เกินขอบเขตที่อนุญาต
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและขั้นตอนการดำเนินการต่อ
สำหรับกรณีโครงการแก้มลิงทุ่งหนองคล้อย กรมป่าไม้จะเร่งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในทุกมิติ ทั้งขอบเขตพื้นที่อนุญาต สภาพการปฏิบัติจริงในหน้างาน และข้อสงสัยเรื่องการบุกรุกเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเท่าเทียมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
หากผลการตรวจสอบสุดท้ายพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการทุจริตในการเคลมสิทธิ์ชดเชย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่และบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและทรัพยากรป่าไม้ของไทยไว้ให้ยั่งยืนต่อไป
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