กรมป่าไม้ปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดทวงคืนผืนป่าหาดนุ้ยภูเก็ต สั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำใน 7 วันเพื่อพัฒนาเป็นป่านันทนาการ

กรมป่าไม้สนองนโยบายรัฐบาลนำกำลังเข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ย จังหวัดภูเก็ต พบการปรับภูมิทัศน์และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายกว่า 15 ไร่ เร่งแจ้งความดำเนินคดีและสั่งรื้อถอนทันที
ตามข้อสั่งการที่เด็ดขาดและเร่งด่วนของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการขานรับนโยบายหลักจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการคืนความเป็นธรรมให้แก่สังคม โดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดี กรมป่าไม้ จึงได้มอบหมายให้นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดี กรมป่าไม้ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต โดยมีการบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัด ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรกะรน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ภูเก็ต เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมือง ภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดที่มีการร้องเรียนและตรวจพบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย จากการลงพื้นที่ตรวจสอบทางกายภาพและตรวจสอบพิกัดอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีการกระทำความผิดอย่างชัดเจนในบริเวณพื้นที่ หาดนุ้ย โดยมีการแผ้วถางป่าทำให้พื้นที่เดิมที่เคยเป็นป่าสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่โล่งเตียน และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังพบการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมเพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ตามที่ระบุไว้ในประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 621 พ.
ศ. 2516 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.
ศ. 2507 โดยจากการคำนวณเนื้อที่ความเสียหายในเบื้องต้นพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่รวมทั้งสิ้น 15 ไร่ 49 ตารางวา ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างรุนแรง การดำเนินการในครั้งนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ที่คิดจะบุกรุกที่ดินของรัฐว่ารัฐบาลจะไม่มีการอะลุ่มอล่วยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายในทุกกรณี ในส่วนของมาตรการทางกฎหมาย นายสายันต์ ด้วนเกตุ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.2 (ภูเก็ต) ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่พบในพื้นที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกะรน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ขณะเดียวกัน นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ย้ำถึงการบังคับใช้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.
ศ. 2507 ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการติดประกาศและดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยไม่ต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุด เพื่อเป็นการระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ หากมีการตรวจพบว่าพื้นที่ ส. ป. ก.
ในบริเวณใกล้เคียงถูกนำไปใช้ประโยชน์ผิดเงื่อนไข กรมป่าไม้จะดำเนินการตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ทั้งหมดทันที สำหรับเป้าหมายในระยะยาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนพื้นที่บริเวณหาดนุ้ยให้กลายเป็น เขตป่านันทนาการ เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยจะดึงภาคประชาชนและชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและป้องกันการกลับมาบุกรุกซ้ำอีกครั้ง ทั้งนี้ ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของยุทธการทวงคืนผืนป่าภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบปัญหา นอมินี และการบุกรุกป่าในพื้นที่เกาะพะงันและพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต เช่น กรณีหาดฟรีดอม ซึ่งมีการนำทีมผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวด โดยมีการดำเนินคดีกับผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนที่เข้ามาฉวยโอกาสบุกรุกที่ดินรัฐ เช่น กรณีของ เสี่ยเล็ก ที่ต้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในหลายคดี เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการปกป้องสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไ
บุกรุกป่า หาดนุ้ย ภูเก็ต กรมป่าไม้ ทวงคืนผืนป่า
