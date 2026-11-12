กรมปภ.เตือนภัยน้ำท่วมภาคใต้ ฝนตกหนักหลายจังหวัดสุราษฎร์ฯ ชุมพร นครศรีฯ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายอำเภอของสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช พร้อมแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ทั่วประเทศ เพื่อให้เฝ้าระวังสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายจังหวัด
รายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยและเขตเตือนภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลท่ามะพลาและบริเวณใกล้เคียงAlso readCell Broadcast Service ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านมือถือ เริ่มใช้ต้นปี 2568
นอกจากนี้ ปภ. ยังได้แจ้งเตือนในพื้นที่ตำบลบ้านควน ตำบลนาพญา ตำบลพ้อแดง และตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นได้
สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่ามีฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอสิชล และยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองท่าเรือรี ในตำบลสี่ขีด ตำบลสิชล ตำบลทุ่งใส และริมคลองท่าน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล
มาตรการป้องกันและประสานงานผู้ให้บริการเครือข่าย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast เพื่อแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลสี่ขีด ตำบลสิชล ตำบลทุ่งใส และตำบลเขาน้อย อำเภอสิล จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมกันนี้ ยังมีการแจ้งเตือนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่ามีฝนตกสะสมและตกต่อเนื่อง ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง
พื้นที่เสี่ยงภัยในอำเภอท่าศาลา ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองอ้ายเขียว คลองชุมขลิง คลองฆ่าสัตว์ คลองท่าสูง คลองท่าเปรง คลองท่าพุด และคลองกลาย ในตำบลหัวตะพาน ตำบลโมคลาน ตำบลดอนตะโก ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลท่าศาลา ตำบลไทยบุรี ตำบลท่าขึ้น ตำบลสระแก้ว ตำบลกลาย และตำบลตลิ่งชัน
สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือในเขตสุราษฎร์ธานี
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านนาสาร อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก ซึ่งยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ลุ่มต่ำ และที่ลาดเชิงเขา ควรเตรียมยกของขึ้นที่สูง และระวังไฟฟ้าดูด พร้อมทั้งดูแลกลุ่มเปราะบาง และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน หรือโทรสายด่วน 1784 ปภ.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast เพื่อบอกรายละเอียดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านนาสาร อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำแนะนำความปลอดภัยและช่องทางติดต่อฉุกเฉิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้แจ้งเตือนถึงสถานการณ์ในอำเภอเกาะสมุย ที่มีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และน้ำท่วมขัง
สำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการติดต่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรสายด่วน 1784 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โดยตรง หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
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