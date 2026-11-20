กรมราชทัณฑ์-ดีเอสไอ ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินราชทัณฑ์ 1,069 ไร่
กรมราชทัณฑ์ร่วมกับดีเอสไอ ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินรัฐ 1,069 ไร่ใน จ.นครราชสีมา พบกลุ่มนายทุนจัดสรรขายหลอกลวงประชาชน เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ ที่ดินราชพัสดุ ทั่วประเทศรวมกว่า 1,069 ไร่ ในจังหวัด นครราชสีมา หลังได้รับรายงานจาก เรือนจำกลางคลองไผ่ และทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม เขาพริก ว่ามีการบุกรุกโดยกลุ่มนายทุนที่นำไปจัดสรรขายให้ประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงและต้องได้รับการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวด
รายละเอียดพื้นที่บุกรุก 1,069 ไร่
จากการสำรวจข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่าพื้นที่เรือนจำกลางคลองไผ่มีที่ดินถูกบุกรุกประมาณ 19 ไร่ และพื้นที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกมีที่ดินถูกบุกรุกประมาณ 1,050 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ประมาณ 1,069 ไร่ ซึ่งถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรของรัฐในวงกว้างที่ต้องเร่งแก้ไขและทวงคืนให้กลับสู่การควบคุมของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายAlso readสรรพสามิตสรุปผลปราบปรามปี 69 จับ 3.9 หมื่นคดี ค่าปรับทะลุพันล้าน
กลไกการขายที่ดินหลอกลวงประชาชน
ข้อมูลจากการตรวจสอบชี้ว่า กลุ่มนายทุนได้นำที่ดินราชพัสดุซึ่งอยู่ในการครอบครองของกรมราชทัณฑ์ไปจัดสรรเพื่อขายให้แก่ประชาชน โดยกำหนดราคาที่ดินขนาด 100 ตารางวา ไว้ที่ 120,000 บาท และกำหนดราคาที่ดินขนาด 1 ไร่ ไว้ที่ 450,000 บาท การซื้อขายดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบเนื่องจากที่ดินราชพัสดุสงวนไว้เพื่อประโยชน์ทางราชการและมิอาจซื้อขายได้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
มุมมองและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร.ต.อ. สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย น.ส.ขนิษฐา โชติจันทร์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าจะปกป้องและรักษาที่ดินของรัฐในความครอบครองของกรมราชทัณฑ์มิให้ถูกบุกรุกหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการปราบปรามผู้กระทำความผิด
ผลกระทบทางกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินการ
กรมราชทัณฑ์ได้ร้องขอให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า การกระทำความผิดกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด อันเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือไม่ เพื่อจะได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ ยังได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางดำเนินการตามกฎหมาย
การแจ้งเตือนและขั้นตอนสำหรับประชาชน
กรมราชทัณฑ์จึงขอแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังการซื้อที่ดินในบริเวณพื้นที่อันเป็นที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ทางราชการ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ โดยมิอาจซื้อขายได้ เพื่อให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง และขอความร่วมมือให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเอกสารสิทธิ์ก่อนทำการซื้อขายเพื่อป้องกันความเสียหายทางการเงินในระยะยาว
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