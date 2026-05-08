กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลุยสแกนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ล้างภาพต่างชาติยึดเกาะพะงัน-เกาะสมุย เข้มบังคับใช้กฎหมาย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เริ่มดำเนินการสแกนและตรวจสอบนิติบุคคลในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเกาะพะงันและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีของทุนต่างชาติ หลังจากมีกระแสข่าวว่าต่างชาติได้ยึดครองเกาะดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว จากการสำรวจพบว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุนประกอบกิจการบนเกาะพะงันและเกาะสมุยถึง 11,426 ราย คิดเป็น 67.97% ของบริษัททั้งหมดบน 2 เกาะ (16,811 ราย) ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีทั้งที่ประกอบธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและที่หลีกเลี่ยงโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี
97% ของบริษัททั้งหมดบน 2 เกาะ (16,811 ราย) ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีทั้งที่ประกอบธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและที่หลีกเลี่ยงโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นสำคัญ มากกว่าการควบคุมการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและมองถึงเจตนาดีในการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงานในประเทศและสร้างความเจริญเติบโตแก่ระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มีนักลงทุนชาวต่างชาติบางรายที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ประกอบธุรกิจโดยมิได้รับอนุญาต รวมทั้งคนไทยบางกลุ่มที่เห็นแก่ผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ ยอมร่วมกระทำความผิดให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติ ทำให้การประกอบธุรกิจเกิดการบิดเบี้ยวและทำลายระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นับแต่นี้เป็นต้นไป กรมฯ พร้อมกำกับดูแลการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่มีชาวต่างชาติลงทุนอย่างรัดกุมและเข้มงวด หากเข้ามาประกอบธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายก็พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่เพราะถือว่ามาร่วมสร้างความเจริญให้ประเทศ แต่หากเข้ามาในรูปแบบสีเทาใช้คนไทยเป็นนอมินี ตักตวงผลประโยชน์เข้าตนเองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ก็พร้อมปราบปรามอย่างหนักเพราะถือเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจที่เข้ามาบ่อนทำลายประเทศ จากข้อมูลที่กรมฯ ได้สแกนนิติบุคคลแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับโลก ที่มีโอกาสจะมีการประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีสูง พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบริษัทจำกัดจำนวน 21,717 ราย โดยบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุน 11,649 ราย (53.6%) สัญชาติที่ร่วมลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ฝรั่งเศส 2,365 ราย / อังกฤษ 1,446 ราย / รัสเซีย 1,205 ราย / อิสราเอล 1,147 ราย / เยอรมัน 608 ราย / จีน 569 ราย / อเมริกัน 444 ราย / ออสเตรเลียน 335 ราย / อิตาเลียน 258 ราย และ เบลเยียน 222 ราย บนเกาะพะงัน มีบริษัทจำกัดจำนวน 4,761 ราย บริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุน 3,213 ราย (67.48%) สัญชาติที่ร่วมลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ อิสราเอล 720 ราย / ฝรั่งเศส 426 ราย / อังกฤษ 359 ราย / รัสเซีย 306 ราย / เยอรมัน 194 ราย / อเมริกัน 144 ราย / อิตาเลียน 89 ราย / ยูเครน 69 ราย / ออสเตรเลียน 58 ราย / และ เบลเยียน 56 ราย ส่วนเกาะสมุย มีบริษัทจำกัดจำนวน 12,050 ราย โดยบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน 8,213 ราย (68.16%) สัญชาติที่ร่วมลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ฝรั่งเศส 1,937 ราย / อังกฤษ 1,077 ราย / รัสเซีย 885 ราย / จีน 478 ราย / อิสราเอล 419 ราย / เยอรมัน 406 ราย / อเมริกัน 291 ราย / ออสเตรเลียน 273 ราย / สวิส 173 ราย และ อิตาเลียน 169 ราย ข้อมูลตัวเลขบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุน เกาะพะงันและเกาะสมุยมีจำนวนถึง 11,426 ราย คิดเป็น 67.97% ของบริษัททั้งหมดบน 2 เกาะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับบริษัททั้งหมดในพื้นที
