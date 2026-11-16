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กรมบัญชีกลางสั่งล้มประมูลเรือฟริเกต 1.7 ล้านล้าน ระบุกระบวนการขาดการแข่งขัน

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
กรมบัญชีกลางสั่งล้มประมูลเรือฟริเกต 1.7 ล้านล้าน ระบุกระบวนการขาดการแข่งขัน
กรมบัญชีกลาง · กองทัพเรือ · เรือฟริเกต
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กรมบัญชีกลางมีคำสั่งล้มประมูลจัดซื้อเรือฟริเกต 1.7 ล้านบาท หลังพิจารณาว่าเหลือผู้ผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียว ชี้เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

กรมบัญชีกลาง ได้ออกคำสั่ง ล้มประมูล โครงการจัดซื้อ เรือฟริเกต ของ กองทัพเรือ ซึ่งใช้งบประมาณถึง 1.7 ล้านล้านบาท โดยชี้ว่าการคัดเลือกที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการแข่งขันที่แท้จริง แม้จะมีบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติถึง 5 ราย แต่สุดท้ายเหลือเพียงรายเดียว ซึ่งผิดระเบียบกระทรวงการคลังที่ระบุว่าควรยกเลิกและเริ่มกระบวนการใหม่

คำสั่งล้มประมูลเรือฟริเกตและกระบวนการคัดเลือก

เหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นจากการที่กรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์และตัดสินใจล้มประมูลดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยมีผลให้โครงการจัดซื้อเรือฟริเกตซึ่งมีวงเงินสูงถึง 1.7 ล้านล้านบาทต้องหยุดกระบวนการเดิมและเตรียมเปิดให้มีการแข่งขันใหม่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุด

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นายพงศกร ขวัญเมือง ขอบคุณการฟังเสียงสังคม

นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ที่มีความกล้าหาญในการตัดสินใจครั้งนี้ และรับฟังเสียงทักท้วงของสังคม โดยนายพงศกร ย้ำว่าการล้มประมูลในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมอีกครั้ง

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ปัญหาความไม่ชอบมาพากลในการคัดเลือกผู้ชนะ

ก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา นายพงศกร ขวัญเมือง ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลของโครงการนี้ เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกขาดการแข่งขันอย่างแท้จริง โดยมีบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติถึง 5 ราย แต่สุดท้ายเหลือบริษัทที่ผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียว ซึ่งหากเหลือผู้ผ่านเกณฑ์รายเดียวตามระเบียบกระทรวงการคลัง ควรจะต้องยกเลิกระบบและเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด

ผลกระทบต่องบประมาณภาษีประชาชนในอนาคต

การตัดสินใจในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องการันตีว่า เงินภาษีของประชาชนมูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท จะถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้เกิดเรือฟริเกตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง ซึ่งกองทัพเรือจะได้พิจารณาตัวเลือกที่ดีที่สุดจากการแข่งขันใหม่ที่โปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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