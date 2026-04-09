กรมบัญชีกลางคลอดแนวทางเยียวยาคู่สัญญาภาครัฐ รับมือผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง

กรมบัญชีกลางออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยมีแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมตั้งแต่การงดค่าปรับ ขยายเวลา ไปจนถึงการยกเลิกสัญญา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
อัปเดตล่าสุด: กรมบัญชีกลาง ได้ออกแนวปฏิบัติเพื่อ เยียวยา ผู้ประกอบการที่ทำสัญญากับภาครัฐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แนวปฏิบัตินี้มีขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก ราคาน้ำมัน ดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดี กรมบัญชีกลาง ได้เปิดเผยรายละเอียดของแนวปฏิบัติที่สำคัญ ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ที่ผู้ประกอบการอาจเผชิญปัญหาในการดำเนินงานตามสัญญา
โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่คู่สัญญาภาครัฐ\แนวปฏิบัติฉบับนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ กรณีที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญา: หากผู้ชนะการเสนอราคา (อันดับที่ 1-3) ได้รับการแจ้งให้มาลงนามในสัญญาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป แต่ไม่สามารถลงนามได้เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ให้ถือว่ามีเหตุผลอันสมควร ไม่ถือเป็นการทิ้งงาน และหน่วยงานของรัฐจะต้องคืนหลักประกันการเสนอราคาให้กับผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย กรณีที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว: หากมีการลงนามในสัญญาก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน หรือลงนามก่อนหรือตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 และได้เริ่มดำเนินงานไปแล้วแต่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ให้ถือว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งจะสามารถงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาตามสัญญาได้ นอกจากนี้ คู่สัญญาไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน (สามารถแจ้งเมื่อใดก็ได้) ในกรณีที่คู่สัญญาเห็นควรให้หยุดการดำเนินงานตามสัญญาไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย คู่สัญญาและหน่วยงานของรัฐสามารถเจรจาตกลงกันได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม\นอกจากนี้ ยังมีแนวปฏิบัติสำหรับกรณีอื่นๆ เช่น กรณีที่มีการลงนามในสัญญาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาตกลงเลิกสัญญาได้ แนวปฏิบัติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมบัญชีกลางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจในการทำสัญญากับภาครัฐ ทั้งนี้ การออกมาตรการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของโครงการภาครัฐและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเท
