กรมป่าไม้เชียงใหม่รื้อแปลงปลูกขิงบุกป่าฮอด คืนพื้นที่ป่าแม่แจ่ม-แม่ตื่น
กรมป่าไม้บูรณาการรื้อถอนแปลงปลูกขิงพื้นที่บุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม-ป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่ เนื้อที่รวม 168 ไร่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ คืนความสมบูรณ์ให้ป่าและทรัพยากรส่วนรวม
กรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและแปลงปลูกขิงอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม และ ป่าแม่ตื่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ให้คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติโดยเร็วที่สุด
การปฏิบัติการครั้งสำคัญนี้เป็นการดำเนินการภายใต้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยเริ่มรื้อถอนแปลงแรกที่มีเนื้อที่กว่า 11 ไร่อย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการในส่วนที่เหลือซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 168 ไร่ เพื่อคืนพื้นที่ป่าให้ประชาชนสามารถร่วมกันใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนAlso read168 คนไทย ตกค้างนิวซีแลนด์ บินถึงไทยแล้ว สแกนเข้ม ส่งกักตัวสกัดโควิด
มาตรการกฎหมายและนวัตกรรมพิทักษ์ไพร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การนำของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดนโยบายให้กรมป่าไม้เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก โดยนำระบบ "พิทักษ์ไพร" ซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ในช่วงต้นปีกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากพื้นที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจมีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จำนวน 40 จุด ซึ่งกระจายตัวอยู่บริเวณด้านทิศเหนือและทิศใต้ของบ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
กรมป่าไม้จึงได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริเวณพื้นที่ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านมีพื้นที่ที่เข้าข่ายบุกรุกป่าใหม่จำนวน 18 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 168 ไร่ เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ขั้นตอนการตรวจสอบและปิดประกาศสิทธิ์
หลังจากตรวจพบการบุกรุก เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมและรอบคอบ เพื่อรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้คงความสมบูรณ์ โดยกรมป่าไม้ได้ทำการปิดประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองหรือผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เข้ามาโต้แย้งสิทธิตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
เมื่อพ้นระยะเวลาตามประกาศกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเข้ามามีสิทธิโต้แย้งในสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ดังกล่าว กรมป่าไม้จึงมีความชัดเจนในการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอื่นใดที่อยู่ภายในพื้นที่ตรวจยึด พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
การรื้อถอนแปลงปลูกขิงและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 นางลักษวรรณ พวงไม้มิ่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้นำเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเครื่องจักรกลการเกษตร เข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและแปลงปลูกขิงในพื้นที่แปลงตรวจยึด
การรื้อถอนในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ตามบันทึกประจำวัน ข้อที่ 5 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 15.07 น. ซึ่งมีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา โดยเป็นแปลงแรกที่จะดำเนินการรื้อถอนอย่างสมบูรณ์
หลังจากการรื้อถอนแปลงแรกแล้ว กรมป่าไม้มีแผนจะทยอยดำเนินการรื้อถอนในส่วนที่เหลืออีก 7 แปลงต่อไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจะมีความถูกต้องชอบธรรมและครอบคลุมพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทั้งหมด
แนวทางฟื้นฟูระบบนิเวศและอนาคตพื้นที่ป่า
เป้าหมายหลักของการรื้อถอนแปลงปลูกขิงและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่ 168 ไร่ คือการคืนพื้นที่ป่าให้สามารถฟื้นฟูระบบนิเวศได้อย่างเหมาะสม โดยไม่เหลือเศษซากหรือสิ่งปลูกสร้างที่บดบังการเจริญเติบโตของพรรณไม้ป่า
การดำเนินการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกรมป่าไม้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้ป่าไม้เป็นทรัพยากรส่วนรวมที่ประชาชนทุกคนสามารถพึ่งพาและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
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