กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัด Roadshow แฟรนไชส์สร้างอาชีพ เปลี่ยนคนว่างงานเป็นเจ้าของกิจการ ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 ณ เซ็นทรัลหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2569 หวังสร้างโอกาสให้ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและสิทธิพิเศษมากมาย
กรมพัฒนา ธุรกิจ การค้าเดินหน้าขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ฐานรากอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรม แฟรนไชส์ สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 ณ เซ็นทรัลหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2569 กิจกรรมนี้มีเป้าหมายหลักในการเชื่อมโยงเครือข่าย ธุรกิจ จากส่วนกลางสู่ภูมิภาค และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ แฟรนไชส์ ไทยสามารถขยาย ธุรกิจ ไปยังตลาดท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ แฟรนไชส์ ได้นำเสนอ ธุรกิจ ของตนเองแล้ว
ภายในงานยังมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์จากสถาบันการเงินชั้นนำที่มาร่วมออกบูธ เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้สนใจลงทุน นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น และส่วนลดแฟรนไชส์ราคาพิเศษเฉพาะภายในงาน เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานให้ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความผันผวน กิจกรรม Roadshow ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางในการลงทุนและสร้างรายได้ กรมฯ คาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเปลี่ยน ‘คนว่างงาน’ ให้กลายเป็น ‘เจ้าของกิจการ’ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศในระยะยาว\การจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 ณ เซ็นทรัลหาดใหญ่ ไม่เพียงแต่เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์อีกด้วย ภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับหลากหลายแฟรนไชส์จากหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และค้าปลีก เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจรายละเอียดของแต่ละแฟรนไชส์ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานยังพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างง่ายดาย กิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม SMEs และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้ธุรกิจแฟรนไชส์ขยายตัวและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่\ปัจจุบัน ประเทศไทยมีแฟรนไชส์รวมทั้งสิ้น 4,149 แบรนด์ โดยเป็นแฟรนไชส์ไทยจำนวน 686 แบรนด์ และมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วทั้งสิ้น 571 แบรนด์ ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจแฟรนไชส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และความมุ่งมั่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน กิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามของกรมฯ ในการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ และส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสายด่วน 1570 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 หรือทาง e-Mai
