กรมประมงเฝ้าระวังโลหะหนักในสัตว์น้ำ และออกซิเจนละลายน้ำต่ำในอ่าวไทยตอนใน
กรมประมงเผยพบโลหะหนักเกินเกณฑ์ในสัตว์น้ำบางชนิดจากแม่น้ำกกและแม่น้ำโขง พร้อมเตรียมหารือหน่วยงานรัฐในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสัตว์น้ำ
กรมประมง ได้สั่งการให้เร่งติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสำคัญอย่างใกล้ชิด หลังการเฝ้าระวังพบโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานในสัตว์น้ำบางตัวจาก แม่น้ำกกและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจในการบริโภคสัตว์น้ำ
ขณะเดียวกัน กรมประมงรายงานว่าผลตรวจสัตว์น้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกง จำนวน 19 ตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ส่วนพื้นที่อ่าวไทยตอนใน พบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำในบางจุดและพบสัตว์น้ำตายผิดปกติในบางบริเวณAlso readATTA เตือนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยแข่งด้วยข้อมูลและ AI เร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์ตลาดจีนก่อนตรุษจีน
ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบเป็นข้อมูลเฉพาะตัวอย่าง พื้นที่ และช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถนำไปสรุปถึงคุณภาพหรือความปลอดภัยของสัตว์น้ำทั้งหมดได้
ผลตรวจโลหะหนักและออกซิเจนละลายน้ำต่ำ
กรมประมงระบุว่า การตรวจพบโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเกิดขึ้นในสัตว์น้ำบางตัวจากแม่น้ำกกและแม่น้ำโขง ขณะที่สัตว์น้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกงทั้ง 19 ตัวอย่างไม่พบค่าเกินเกณฑ์
สำหรับอ่าวไทยตอนใน ผลตรวจเบื้องต้นพบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำ ซึ่งกรมประมงระบุว่าอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตายของสัตว์น้ำผิดปกติในบางบริเวณ โดยยังไม่ได้ยืนยันสาเหตุหลักอย่างเป็นทางการ
กรมประมงย้ำว่า การนำผลตรวจไปใช้ต้องคำนึงถึงขอบเขตของข้อมูล เพราะผลที่ได้มาจากการเก็บตัวอย่างในพื้นที่และช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
ท่าทีกรมประมงต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค
กรมประมงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการ เพื่อลดความกังวลของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสัตว์น้ำ
ในเวลาเดียวกัน กรมประมงต้องการรักษาความเชื่อมั่นต่อสินค้าประมงไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยย้ำว่าการสื่อสารต้องถูกต้องและไม่ขยายผลเกินข้อมูลที่ตรวจพบ
อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า กรมประมงให้ความสำคัญทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภคและความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและชาวประมง พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
การหารือร่วมกับหน่วยงานรัฐในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569
กรมประมงมีกำหนดหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม
การหารือดังกล่าวจะพิจารณาแนวทางบูรณาการการเฝ้าระวังในภาพรวมของประเทศ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลร่วมกันในการประเมินความเสี่ยง ติดตามสถานการณ์ และสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นแก่ประชาชนอย่างทันต่อสถานการณ์
ควบคู่กันนี้ กรมประมงยังดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำตามแผนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
การเยียวยาและแนวทางเลี้ยงสัตว์น้ำระยะยาว
กรมประมงจะให้สำนักงานประมงจังหวัดสำรวจผลกระทบและความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หากพบความจำเป็น กรมประมงเตรียมเสนอแนวทางเยียวยาเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงการบรรเทาความเดือดร้อน การลดภาระต้นทุน และการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว กรมประมงอาจส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อบนดิน หรือระบบอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการคุณภาพน้ำได้ เพื่อให้เกษตรกรลดการพึ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง ลดโอกาสเกิดผลกระทบซ้ำ และสนับสนุนความมั่นคงทางอาชีพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
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