กรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหาย กรณีเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินที่ถูกอายัด

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินทั้งที่ที่ดินดังกล่าวถูกอายัดโดยกรมสรรพากร อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบและกฎหมาย ส่งผลให้ผู้รับโอนได้รับความเสียหาย
การดำเนินการออกโฉนด ที่ดิน และ การจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน นั้น ถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและต้องอาศัยความรอบคอบอย่างยิ่งยวดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงนามรับรองหรือประทับตราสำคัญในหนังสือสัญญา หรือบันทึกข้อตกลง รวมทั้งสารบัญจดทะเบียนใดๆ ก็ตาม
สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ การตรวจสอบบัญชีอายัดที่ดิน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการอายัดที่ดินในส่วนที่ผู้ขอประสงค์จะขอจดทะเบียน การตรวจสอบนี้ไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนเชิงปฏิบัติการทั่วไป แต่เป็นข้อบังคับที่ชัดเจนตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงคำสั่งที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ออกมาเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
อย่างไรก็ตาม ในคดีที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่กลับละเลยการตรวจสอบดังกล่าว และกลับลงนามรับรองว่าได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการอายัดเกิดขึ้น และดำเนินการจดทะเบียนที่ดินให้แก่ผู้ขอไปตามปกติ ทั้งที่ในความเป็นจริง ขณะนั้นที่ดินพิพาทดังกล่าวได้ถูกอายัดไว้แล้วตามประกาศของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการอายัดทรัพย์สินเพื่อการจัดเก็บภาษี
การกระทำของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่เกิดขึ้นนี้ จึงเป็นการกระทำที่ชัดเจนว่าฝ่าฝืนข้อ 20 ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 635/2547 เรื่อง การอายัดที่ดิน ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2547 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น
ผลจากการละเลยและกระทำผิดกฎระเบียบดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอนที่ดิน ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยต้องรับโอนที่ดินที่ไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายไป ครอบครอง ทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายและความเสียหายทางทรัพย์สินตามมา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี จึงถือเป็นผลโดยตรงมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ไปโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ดิน จะต้องมีและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
การตรวจสอบการอายัดที่ดินเป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยความใส่ใจอย่างยิ่งยวด แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้กลับหาได้ใช้ความระมัดระวังเช่นที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไม่ อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดถึงการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้อื่นเสียหาย
ภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด จึงต้องรับผิดชอบต่อผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำไปในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของตนกระทำการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
โดยคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ (อผ. 346/2568) ได้กำหนดให้กรมที่ดินต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ที่กระทำผิดเองก็อาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยอาจถูกเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายคืนจากกรมที่ดินได้เช่นกัน (การไล่เบี้ย) ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
การตัดสินของศาลปกครองสูงสุดในครั้งนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความระมัดระวังตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และเพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมและความเชื่อมั่นในระบบราชการ
เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ การกำหนดมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาดหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
การออกโฉนดที่ดินและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ ในที่ดิน เป็นธุรกรรมที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างถาวร การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์และการอายัดต่างๆ จึงเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการ หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวัง หรือเกิดความประมาทเลินเล่อขึ้นมา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากส่งผลให้ผู้รับโอนที่ดินได้รับความเสียหาย กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ย่อมมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
การที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดต้องถูกเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายคืนจากทางราชการ (การไล่เบี้ย) นั้น ก็เป็นไปเพื่อเป็นการลงโทษทางวินัยและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต เป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานที่สูงขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
การบังคับใช้กฎหมายและการพิจารณาคดีของศาลปกครองในกรณีนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงหลักการความรับผิดของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม
